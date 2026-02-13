tradfi
Як бюджет "Служниці": "Грішники" та "Одна битва за іншою" витратили на оскарівську кампанію $30 млн

Катерина Левицька

Як бюджет "Служниці": "Грішники" та "Одна битва за іншою" витратили на оскарівську кампанію $30 млн
Кадри з фільмів "Грішники" та "Одна битва за іншою" / Warner Bros.

В перегонах за “Оскаром” Warner Bros. не шкодує жодних коштів для просування своїх проєктів і цьогоріч рекламний бюджет перевищив вартість виробництва цілого фільму.


Згідно з Variety, Warner Bros. спрямувала близько $30 млн на “оскарівську кампанію” для “Грішників” та “Одна битва за іншою”, що майже дорівнює бюджету хітової “Служниці”. Психологічний трилер з Амандою Сайфред та Сідні Свіні, нагадаємо, обійшовся в $35 млн і вдесятеро (!) перебив касою свій бюджет.

Гроші на рекламну кампанію Warner Bros. розподілила “майже рівномірно” — приблизно по $14-16 млн на фільм — тому явного фаворита в перегонах не було. Що у результаті? “Грішники” мають рекордні 16 номінацій на “Оскарі”, тоді як “Одна битва за іншою” іде слідом з 14. Якщо Warner Bros. отримає свою першу перемогу за “Найкращий фільм” з часів “Арго” 2012 року, то гроші явно будуть витрачені недарма.

“Питання на мільйон доларів: чи справді варто витрачати стільки грошей лише на те, щоб виграти “Оскар” за найкращий фільм? Іноді так, іноді ні. Перемога рідко окупається безпосередньо у вигляді касових зборів чи доходів від стрімінгу, але студії давно вважають її вартою заради престижу, впливу на галузь та довгострокової цінності бренду. Іншими словами, це як купити трофей вартістю $30 млн, який не можна повісити на стіну”, — пише Джордан Руїмі з Word of Reel.

Бюджети, оцінки та касові збори “Грішників” і “Одна битва за іншою”

“Грішники” — це історичний вампірський фільм Раяна Куглера. Сюжет розгортається в 1930-х роках на півдні США, в епоху “Законів Джима Кроу”. Намагаючись лишити позаду своє непросте життя, брати-близнюки (Майкл Б. Джордан) повертаються в рідне місто після тривалої відсутності, але вдома на них чекає лихо набагато більше та зловісніше, ніж вони могли уявити. Бюджет фільму оцінюють на рівні $90 млн без урахування маркетингу, а в прокаті він зібрав близько $368 млн по всьому світу. Оцінки на Rotten Tomatoes: 97% від критиків та 96% від глядачів. 


Торік тільки лінивий не чув про фільм “Одна битва за іншою” Пола Томаса Андерсона. Своє захоплення публічно висловлювали такі метри кіно, як Френсіс Форд Коппола та Стівен Спілберг, який переглянув стрічку аж тричі. Жанрово, це чорна комедія, що вільно адаптує роман Томаса Пінчона “Винокрай” під сучасні реалії, де головним героєм виступає екс-учасник ультралівої терористичної групи, а нині наркоман і алкоголік Боб Фергюсон (Леонардо Ді Капріо). На Rotten Tomatoes фільм оцінили в 94% від критиків та 85% від глядачів, однак з касовими здобутками ситуація складніша. За оцінками експертів, фільм приніс Warner Bros. збитки: загальна світова каса склала всього $208 млн, тоді як витрати оцінюють в  $130 млн на виробництво + $70 млн маркетинг.

Перший за 10 років фільм від режисера “Піратів Карибського моря” оцінили в 88% на Rotten Tomatoes

