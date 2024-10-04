Як Disney: важкопостраждалі в аварії Uber не можуть позиватися до компанії через замовлення піци неповнолітньою донькою

Ще одна компанія відмовляє клієнтам у праві судового позову через важки наслідки посилаючись на ліцензійну угоду. Минулого разу це був Disney, зараз це Uber.

Джон і Джорджія Макгінті, подружжя з Нью-Джерсі, їхали в таксі Uber у березні 2022 року та потрапили в аварію. Обидва вижили, але Джорджія провела тиждень у відділенні інтенсивної терапії з переломом хребта та травмою живота, тоді як Джон отримав «лише» зламані грудні кістки та травму руки. Коли Макгінті намагалися подати до суду, суддя відмовив, оскільки вони нібито погодилися з застереженнями про арбітраж з в умовах використання Uber, коли їхня неповнолітня донька замовила піцу через Uber Eats.

«Ми вважаємо, що арбітражне положення, яке міститься в угоді, яка розглядається, на яку погодилася Джорджія або її неповнолітня донька, використовуючи свій мобільний телефон, є дійсним та підлягає виконанню».

«Як я міг коли-небудь подумати, що моя здатність захистити свої конституційні права на судовий розгляд буде знищена, якщо я замовлю їжу?», — каже Джон. «Ми нажахані рішенням суду: така велика корпорація, як Uber, може уникнути позову в суді з боку потерпілих споживачів через те, що договірні формулювання поховані в десятковій сторінці угоди користувача щодо послуг, не пов’язаних з тією, яка спричинила травми споживачів. … Зміст, формат і презентація — десятки сторінок на екрані iPhone під час замовлення їжі — не дозволяють будь-кому зрозуміти, від яких прав вони потенційно відмовляються або наскільки серйозними можуть бути наслідки», — заявили Макгінті.

Арбітраж не означає, що подружжя залишаться ні з чим. Однак це більш непередбачуваний процес, який часто схиляється на користь великих корпорацій. Правила надання доказів є набагато більш м’якими, а потерпілі не можуть оскаржити рішення арбітра. Неможливо знати, чи арбітр присудить їм достатньо грошей, щоб покрити значний медичний борг, який вони накопичили під час відновлення після травм.

Ситуація знайома: раніше Disney спробувала відмовити у позові про смерть від алергічної реакції на їжу у ресторані Disney World. Компанія стверджувала, що позив неможливий через схожі умови обслуговування Disney+. Проте Disney змінила свою позицію через розголос у пресі. Журналісти різних видань висловлюють сподівання, що цей випадок також змусить Uber поступитися.

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Джерела: Jalopnik, Independent, BBC