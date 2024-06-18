Позов до Apple на 5 млн фунтів — дружина пішла від бізнесмена через повідомлення повіям, які він вважав видаленими

Англійський бізнесмен подав до суду на Apple: його дружина знайшла «видалені» повідомлення на сімейному iMac та подала на розлучення. Це й не дивно — повідомлення були адресовані секс-працівницям.
Позивач стверджує, що Apple не повідомила користувачів, що видалення повідомлень на одному пристрої не видаляє його з усіх пов’язаних пристроїв. Чоловік, який бажає залишитися анонімним, використовував iMessage для спілкування з секс-працівницями та вважав, що назавжди стер ці повідомлення зі свого iPhone.
Однак повідомлення все ще були доступні на iMac через синхронізацію з Apple ID. Бізнесмен стверджує, що Apple не повідомила користувачів, що видалення повідомлення на одному пристрої не видаляє його з усіх пов’язаних пристроїв.
«Якщо вам скажуть, що повідомлення видалено, ви маєте право вважати, що воно видалене», — вважає позивач.
Виявлення цих повідомлень спонукало його дружину подати на розлучення, яке коштувало йому понад £5 млн. Описуючи розлучення як болісне та важке, він вважає, що більш раціональна розмова могла б врятувати його шлюб, якби повідомлення не були виявлені настільки жорстоко.
Бізнесмен вимагає стягнути з Apple £5 млн і має на меті перетворити свій позов до Apple на колективний для тих, хто зіткнувся з подібними проблемами. Він стверджує, що до цієї ситуації призвела відсутність ясності щодо видалення повідомлень.
Позивач припустив, що більш зрозумілі повідомлення від Apple, наприклад «Ці повідомлення видаляються лише на цьому пристрої», могли запобігти цьому непорозумінню. Його адвокат Саймон Волтон, каже:
«Apple не чітко пояснила користувачам, що відбувається з повідомленнями, які вони надсилають і отримують і, що важливо, видаляють».
Волтон підкреслив, що iPhone повідомляє користувачам про те, що «повідомлення видалено», що, на його думку, вводить в оману, оскільки їх все ще можна знайти на інших пов’язаних пристроях. Він хоче почути відгуки інших клієнтів Apple, які зіткнулися з подібними проблемами.
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Джерело: The Times
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