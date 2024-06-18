Позов до Apple на 5 млн фунтів — дружина пішла від бізнесмена через повідомлення повіям, які він вважав видаленими

Англійський бізнесмен подав до суду на Apple: його дружина знайшла «видалені» повідомлення на сімейному iMac та подала на розлучення. Це й не дивно — повідомлення були адресовані секс-працівницям.

Позивач стверджує, що Apple не повідомила користувачів, що видалення повідомлень на одному пристрої не видаляє його з усіх пов’язаних пристроїв. Чоловік, який бажає залишитися анонімним, використовував iMessage для спілкування з секс-працівницями та вважав, що назавжди стер ці повідомлення зі свого iPhone.

Однак повідомлення все ще були доступні на iMac через синхронізацію з Apple ID. Бізнесмен стверджує, що Apple не повідомила користувачів, що видалення повідомлення на одному пристрої не видаляє його з усіх пов’язаних пристроїв.

«Якщо вам скажуть, що повідомлення видалено, ви маєте право вважати, що воно видалене», — вважає позивач.

Виявлення цих повідомлень спонукало його дружину подати на розлучення, яке коштувало йому понад £5 млн. Описуючи розлучення як болісне та важке, він вважає, що більш раціональна розмова могла б врятувати його шлюб, якби повідомлення не були виявлені настільки жорстоко.

Бізнесмен вимагає стягнути з Apple £5 млн і має на меті перетворити свій позов до Apple на колективний для тих, хто зіткнувся з подібними проблемами. Він стверджує, що до цієї ситуації призвела відсутність ясності щодо видалення повідомлень.

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Позивач припустив, що більш зрозумілі повідомлення від Apple, наприклад «Ці повідомлення видаляються лише на цьому пристрої», могли запобігти цьому непорозумінню. Його адвокат Саймон Волтон, каже:

«Apple не чітко пояснила користувачам, що відбувається з повідомленнями, які вони надсилають і отримують і, що важливо, видаляють».

Волтон підкреслив, що iPhone повідомляє користувачам про те, що «повідомлення видалено», що, на його думку, вводить в оману, оскільки їх все ще можна знайти на інших пов’язаних пристроях. Він хоче почути відгуки інших клієнтів Apple, які зіткнулися з подібними проблемами.

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Джерело: The Times

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