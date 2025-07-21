Ноутбучна NVIDIA RTX 5090 отримала +20% продуктивності від збільшення потужності

Продуктивний ноутбук / NVIDIA

Користувачам ноутбуків з NVIDIA RTX 5090 доступний новий метод з підвищення продуктивності відеокарти на 20%. Щоправда, далеко не всі ним зможуть скористатись.

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Ютубер GizmoSlipTech на власному каналі поділився методикою по суттєвому збільшенню швидкодії ноутбучної NVIDIA RTX 5090. Використовував він вже досить поширений метод шунтування, який збільшує ліміти енергоспоживання. Суть методу полягає у невеличкій модифікації шунтуючого резистора. Останній являє собою резистор із дуже маленьким опором (0,1 ома до 0,0001 Ом) і відповідає за вимірювання сили струму, який йде на GPU. Якщо йому у паралель поставити ще один аналогічний резистор, то опір додатково зменшиться, а струм та, відповідно, споживання зросте. При цьому відеокарта на дану маніпуляцію ніяк не реагує і вважає, що працює у штатному режимі.

Таким чином ентузіасту вдалося підняти споживання NVIDIA RTX 5090 зі 175 до 250 Вт у ноутбуці Eluktronics Hydroc 16 G2 з модифікованою BIOS. Також оверклокер збільшував значення на кривій потужності, без чого вплив на продуктивність був мінімальним.

Тепер до результатів. У Black Myth: Wukong, виграш продуктивності склав до 23,3% FPS в порівнянні зі стоковим споживанням. Аналогічно Cyberpunk 2077 показала приріст на 21,7%. Також є результати у декількох інших іграх та сценаріях:

Steel Nomad – +41.16%

Witcher 3 (Ultra, Ultra RT, DLSS-Q, 2x FG) – +29.73%

Cyberpunk 2077 (Ultra, Ultra RT, DLSS-Q, 2x FG) – +23.89%

Black Myth Wukong (Cinematic, RT Ultra, 2x FG) – +23.33%

GPU Bound Game Averages (No Tomb Raider) – +23.41%

Rainbow Six Siege (Low Settings, Native) – +20.42%

Hogwarts (Ultra, RT Ultra, DLSS-Q, 2x FG) – +14.21%

Tomb Raider (Highest Settings, DLSS-Q, RT Highest) – +3.86%

Як бачимо, більшість ігор відреагували на модифікацію як мінімум на 20% вищою продуктивністю і тільки пара проєктів отримала буст на 4 та 14%. Тобто потенціал мобільної NVIDIA RTX 5090 доволі великий і виходить далеко за рамки рекомендованого. Тут виникає питання зростання нагріву при збільшеному споживанні, проте як би NVIDIA дозволила підвищити ліміти, то і з цим параметром можна б було поборотись. Наразі ж розробник рекомендує з обережністю ставитись до збільшення TDP, через теплові обмеження та питання довговічності пристроїв.

Джерело: Wccftech