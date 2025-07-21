Новини Технології 21.07.2025 comment views icon

Ноутбучна NVIDIA RTX 5090 отримала +20% продуктивності від збільшення потужності

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Олексій Єрін

Автор новин

Ноутбучна NVIDIA RTX 5090 отримала +20% продуктивності від збільшення потужності
Продуктивний ноутбук / NVIDIA

Користувачам ноутбуків з NVIDIA RTX 5090 доступний новий метод з підвищення продуктивності відеокарти на 20%. Щоправда, далеко не всі ним зможуть скористатись.

Ютубер GizmoSlipTech на власному каналі поділився методикою по суттєвому збільшенню швидкодії ноутбучної NVIDIA RTX 5090. Використовував він вже досить поширений метод шунтування, який збільшує ліміти енергоспоживання. Суть методу полягає у невеличкій модифікації  шунтуючого резистора. Останній являє собою резистор із дуже маленьким опором (0,1 ома до 0,0001 Ом) і відповідає за вимірювання сили струму, який йде на GPU. Якщо йому у паралель поставити ще один аналогічний резистор, то опір додатково зменшиться, а струм та, відповідно, споживання зросте. При цьому відеокарта на дану маніпуляцію ніяк не реагує і вважає, що працює у штатному режимі.

Таким чином ентузіасту вдалося підняти споживання NVIDIA RTX 5090 зі 175 до 250 Вт у ноутбуці Eluktronics Hydroc 16 G2 з модифікованою BIOS. Також оверклокер збільшував значення на кривій потужності, без чого вплив на продуктивність був мінімальним.

Тепер до результатів. У Black Myth: Wukong, виграш продуктивності склав до 23,3% FPS в порівнянні зі стоковим споживанням. Аналогічно Cyberpunk 2077 показала приріст на 21,7%. Також є результати у декількох інших іграх та сценаріях:

  • Steel Nomad – +41.16%
  • Witcher 3 (Ultra, Ultra RT, DLSS-Q, 2x FG) – +29.73%
  • Cyberpunk 2077 (Ultra, Ultra RT, DLSS-Q, 2x FG) – +23.89%
  • Black Myth Wukong (Cinematic, RT Ultra, 2x FG) – +23.33%
  • GPU Bound Game Averages (No Tomb Raider) – +23.41%
  • Rainbow Six Siege (Low Settings, Native) – +20.42%
  • Hogwarts (Ultra, RT Ultra, DLSS-Q, 2x FG) – +14.21%
  • Tomb Raider (Highest Settings, DLSS-Q, RT Highest) – +3.86%
Ноутбучна NVIDIA RTX 5090 отримала +20% продуктивності від збільшення потужності
Приклад приросту продуктивності / YouTube

Як бачимо, більшість ігор відреагували на модифікацію як мінімум на 20% вищою продуктивністю і тільки пара проєктів отримала буст на 4 та 14%. Тобто потенціал мобільної NVIDIA RTX 5090 доволі великий і виходить далеко за рамки рекомендованого. Тут виникає питання зростання нагріву при збільшеному споживанні, проте як би NVIDIA дозволила підвищити ліміти, то і з цим параметром можна б було поборотись. Наразі ж розробник рекомендує з обережністю ставитись до збільшення TDP, через теплові обмеження та питання довговічності пристроїв.

Джерело: Wccftech

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