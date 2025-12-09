Lenovo "засвітила" ноутбук з розсувним дисплеєм: широкоекранний Legion Pro Rollable покажуть на CES 2026

Lenovo Legion Pro Rollable / Windows Latest, Depositphotos

Lenovo засвітилась у передноворічних витоках. Цього разу компанія готує дещо цікаве та незвичне для геймерів. В мережі з’явилися перші відомості про Lenovo Legion Pro Rollable — ігровий ноутбук із моторизованим екраном, що розширюється в ультраширокий формат. Ймовірно, офіційний дебют новинки відбудеться на виставці CES 2026.

У складеному вигляді Legion Pro Rollable виглядає як звичайний ноутбук зі звичним OLED-дисплеєм з пропорціями 16:9. Але всередині кришки стоять мотори, які “витягують” додаткові секції панелі з обох боків. У результаті екран буквально перетворюється на широке полотно у форматі 21:9 — ідеальний варіант для ігор, фільмів і робочих сценаріїв, де важлива додаткова площа.

У маркетингових матеріалах зазначено, що новинка працює на базі процесора Intel Core Ultra, але точні моделі, обсяг пам’яті й накопичувачів поки не вказані. Судячи з актуальних Legion, можна сміливо очікувати дискретну графіку NVIDIA RTX та частоту оновлення екрану не менше 120 Гц. Джерело припускає, що Lenovo може використати ще не представлені Core Ultra 300 Panther Lake, інакше не було б сенсу тримати продукт у секреті аж до CES 2026.

Висувний механізм також не з’явився на порожньому місці. Lenovo вже продає ThinkBook Plus Gen 6 Rollable — гібридний бізнес-ноутбук, який розширює 14-дюймову OLED-панель до 16,7 дюйма. Компанія заявляє про понад 20 тис. циклів розгортання, а модель, яка вийшла з концепту на CES 2025, зараз коштує близько $3300.

З огляду на дискретну графіку, посилену систему охолодження та конструкцію з подвійним розгортанням екрану, ціна Legion Pro Rollable однозначно буде вища. Можливо, суттєво вища, що залишить новинку в преміальній ніші, навіть якщо Lenovo презентує її на CES 2026 і випустить у продаж пізніше в тому ж році.

Також варто зауважити, що багато експериментальних пристроїв зі стендів CES так і не доходять до магазинів. Та, можливо, цього разу все буде інакше — ноутбук виглядає достатньо зрілим, щоб стати реальною комерційною моделлю. Чи породить це широке розповсюдження такого розсувного формфактору, покаже час. Зважаючи на здорожчання комплектуючих, як от пам’ять та процесори, виробникам варто пропонувати щось особливе, щоб обґрунтувати вищі ціни.

Джерело: videocardz