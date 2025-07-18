Новини Технології 18.07.2025 comment views icon

Як тобі таке, Ілон Маск? Дерев’яний акумулятор виявився вогнестійкішим, ніж в Tesla

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Як тобі таке, Ілон Маск? Дерев’яний акумулятор виявився вогнестійкішим, ніж в Tesla
M. Wagner - TU Graz

Австрійські дослідники з Інституту безпеки транспортних засобів Грацького технічного університету створили корпус акумулятора для електрокарів з дерева та сталі, що представляє екологічну та надійнішу альтернативу алюмінієвим корпусам, які використовує, наприклад, Tesla. 

Фахівці під керівництвом доктора філософії Флоріана Файста розробили корпус гібридної батареї у рамках проєкту Bio!Lib. Конструкція складається з тонколистової сталі з дерев’яним наповненням. Цей корпус істотно знижує негативний вплив акумуляторів на навколишнє середовище і споживає значно менше енергії під час виробництва. 

Корпуси акумуляторів мають ключове значення для безпеки електромобілів, захищаючи елементи всередині від деформації та спалахування у випадку аварії. У рамках досліджень австрійські науковці замінили алюміній на тонку сталеву оболонку, заповнену деревом. Днище та кришка також були виготовлені з композиту сталі та дерева. Внутрішню частину посилили ребристими поперечними розпірками. 

У ході випробувань на зіткнення зі сталевим стовпом, корпус Bio!Lib продемонстрував показники міцності майже аналогічні показникам алюмінієвих корпусів акумуляторів Tesla в Model S. Для підвищення вогнестійкості і стійкості до температур науковці вирішили використати у корпусі деревину пробкового дерева. Під дією дуже високих температур пробкова деревина обвуглюється. 

На дослідників чекав справжній сюрприз, коли вони провели так званий піротехнічний тест, що імітує спалах батареї. Корпус із пробковою ізоляцією витримав температуру загоряння батареї понад 1 тис 300°С. У той же час корпус зберігав структурну цілісність і підтримував температуру на протилежній від вогня стороні приблизно на 100°С нижче, ніж алюмінієвий корпус Tesla. 

По завершенні випробувань група об’єднала зусилля з Центром Вегенера з вивчення клімату та глобальних змін у тому ж університеті, щоб оцінити стійкість їхньої гібридної конструкції з металу та дерева. Результати аналізу продемонстрували, що акумулятор Bio!Lib чинить менший вплив на навколишнє середовище порівняно з алюмінієвими корпусами, включно із нижчим енергоспоживанням, споживанням води та обсягами забруднення. 

Джерело: Interesting Engineering

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