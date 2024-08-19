Єдина у світі NVIDIA RTX 4090 SUPER — ютубери створили відеокарту на 39% продуктивнішу за оригінал

Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 SUPER несправжня — її створили на YouTube-каналі Teclab. Використання як основи RTX 3090 Ti, чипа AD102 та пам’яті GDDR6X відчутно додало продуктивності.

Teclab проводить глядача через весь процес створення їхньої NVIDIA RTX 4090 SUPER. Як основу використали GALAX GeForce RTX 3090 Ti HOF, в яку встановили графічний процесор NVIDIA AD102 сімейства Ada Lovelace. Чип працює з найшвидшою доступною пам’яттю GDDR6X. Зусилля були цілком виправданими, оскільки ентузіастам вдалося досягнути дивовижної продуктивності.

Оригінальна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 не має варіанта SUPER, і він навряд чи коли-небудь з’явиться. Однак існують свідчення розробки карти у вигляді прототипів кулерів та друкованої плати. Відеокарта ​​RTX 3090 Ti має дещо іншу плату, ніж звичайна версія, яка має більше спільного RTX 4090 (AD102), ніж з RTX 3090 (GA102). Після запуску RTX 4090 з’ясувалося, що друковані плати 3090 Ti та 4090 мали невеликі відмінності. RTX 4090 представила два окремих контролери напруги. Контролер 1,8 В живить пам’ять та інші компоненти на платі, тоді як додатковий контролер 1,2 В живить лише процесор.

Чому ютубери взяли саме GALAX RTX 3090 Ti HOF OC LAB? Модель оснащена водяним блоком, який забезпечує краще охолодження без використання екзотичних компонентів. RTX 4090 від виробника отримала варіант HOF, але не HOF OC LAB. Зміни 3090 Ti HOF для перетворення її на RTX 4090 SUPER включають встановлення процесора AD102, пам’яті 24 Гбіт/с GDDR6X, покращення інтерфейсу пам’яті, а також встановлення контролеру для подачі 1,2 В на чип.

Що стосується модулів пам’яті, кожна мікросхема GDDR6X була підібрана Teclab вручну, щоб забезпечити використання матриць найвищої якості. Пам’ять склажається з модулів GDDR6X (ZF) Micron (161-0480-900).

Онлайн-курс "SQL для аналітики" від robot_dreams. Навчіться писати складні SQL-запити та візуалізувати результати для ефективного аналізу даних. Курсовий проєкт, сертифікат та фідбек від Head of Analytics фінтех-компанії. Детальніше про курс

Для охолодження використаний водяний блок GALAX GeForce RTX 3090 Ti HOF OC Lab з деякими модифікаціями, як термічна шпаклівка для кожної матриці пам’яті та високоякісний термоінтерфейс GPU. Це забезпечує чудовий контакт з водяним блоком із нікельованою пластиною.

Охолодження забезпечується двома 360-мм радіаторами, які встановлені в конфігурації push/pull разом із водяним насосом, який працює зі швидкістю 234 л/год. Температура навколишнього середовища становила 18,7°C, а охолоджувальної рідини — 20°C. У результаті навіть під час сильного розгону понад 3 ГГц відеокарта не нагрівалася вище 54-55°C.

Отримана NVIDIA GeForce RTX 4090 SUPER була протестована в Unigine Superposition 8K з частотою графічного процесора 3105 МГц та частоти 12900 МГц частотою пам’ять, що забезпечило швидкість модулів до 25,8 Гбіт/с. Teclab вже досягали швидкості 26 Гбіт/с за допомогою спеціального моду пам’яті RTX 4070 Ti в минулому.

Онлайн-курс "SQL для аналітики" від robot_dreams. Навчіться писати складні SQL-запити та візуалізувати результати для ефективного аналізу даних. Курсовий проєкт, сертифікат та фідбек від Head of Analytics фінтех-компанії. Детальніше про курс

Кінцевим результатом багатьох годин модифікації, налаштування та тестування стала набагато краща продуктивність лише за допомогою водяного охолодження. Отримана NVIDIA GeForce RTX 4090 SUPER на 39% потужніша порівняно зі звичайною відеокартою RTX 4090 із застосуванням розгону та на 16,5% без нього. Карта майже наблизилася до очікуваної продуктивності NVIDIA RTX 5090 — на 48% більшої.

Джерело: Wccftech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.