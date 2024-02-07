ЄС хоче криміналізувати «неузгоджену» розсилку нюдсів, дипфейків та порнозображень, згенерованих ШІ

Ймовірно, європейські законодавці таким чином відреагували на нещодавно поширені фейкові порнозображення Тейлор Свіфт.

Ще у 2022 році Європейська комісія оприлюднила пропозицію щодо директиви про боротьбу з домашнім насильством та насильством щодо жінок в інших формах, а нині рада та парламент погодилися з пропозицією криміналізувати й кібернасильство.

Мова йде про запровадження кримінальної відповідальності за поширення інтимних зображень людини без її згоди, дипфейків чи інших порнозображень, згенерованих штучним інтелектом. Кіберпереслідування та мізогінія також будуть визнані кримінальними злочинами.

«Це термінова проблема, яку необхідно вирішити, враховуючи експоненціальне поширення та драматичний вплив насильства в Інтернеті», — йдеться в повідомленні.

Крім того, директива вимагатиме від держав-членів ЄС розробки заходів, які можуть допомогти користувачам легше ідентифікувати кібернасильство та знати, як запобігти йому або куди звернутися за допомогою (для цього пропонують створити окремий онлайн-портал).

Ймовірно, на такі поспішні дії європейських законодавців вплинуло нещодавнє поширення згенерованих ШІ порнозображень Тейлор Свіфт, які зібрали мільйони переглядів на X (соцмережа навіть тимчасово заблокувала ім’я співачки в пошуку).

«Останній огидний спосіб приниження жінок — це поширення будь-ким інтимних зображень, згенерованих ШІ за пару хвилин», — сказала виданню Politico віцепрезидентка Європейської комісії Вера Йоурова. «Такий контент може завдати величезної шкоди не тільки попзіркам, але й кожній жінці, якій доведеться на роботі чи вдома доводити, що це був дипфейк».

Зазначені пропозиції — лише частина законопроєкту, який ще мають затвердити представники країн ЄС. Раніше подібний «закон Тейлор Свіфт» запропонували законодавці США.