Єврокомісія хоче зобов’язати виробників смартфонів використовувати довговічніші батареї

Європейська комісія прагне збільшити термін служби акумуляторів телефонів та планшетів та покращити доступність запасних частин. У проєкті відповідних рішень регулюючі органи ЄС планують зобов’язати виробників телефонів постачати не менше ніж 15 різних деталей професійним ремонтним майстерням протягом 5 років після початку продажу пристроїв. Так, протягом 5 років споживачі повинні будуть мати гарантовану можливість замінити батарею, дисплей, зарядний пристрій, задню кришку та навіть лоток для SIM-карток та картки пам’яті.

Проєкт цього рішення покликаний підвищити ремонтопридатність смартфонів та планшетів та зменшити їх вуглецевий слід у Європі. Зазначається, що продовження життєвого циклу смартфонів до 5 років буде приблизно еквівалентним видаленню з доріг 5 млн автомобілів. ЄС стверджує, що примус виробників до випуску міцнішої й простішої у ремонті продукції має скоротити кількість електронних відходів, підвищити рівень перероблення та повторного використання матеріалів, необхідних для виробництва пристроїв.

Якщо пропозиції будуть прийняті по всій Європі наприкінці цього року, на смартфонах та планшетах буде запроваджено нове маркування енергоефективності. Воно діятиме аналогічно тому, як й маркування телевізорів та побутової техніки в Європі. Енергетичне маркування вказуватиме можливий час автономної роботи телефону або планшета, а також включатиме інформацію про захист пристрою від води та пилу і навіть оцінюватиме стійкість телефону до випадкових падінь.

Якщо виробники не зможуть постачати батареї споживачам протягом 5 років, тоді вони мають пройти ряд тестів на витривалість батарей. Вони повинні гарантувати, що акумулятори зберігають 80% номінальної місткості після 1000 повних циклів заряджання. Виробники також будуть змушені стежити за тим, щоб оновлення програмного забезпечення не мали негативного впливу на термін служби батареї.

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Водночас правила не поширюватимуться на смартфони та планшети з гнучкими основними дисплеями, а також на смартфони, призначені для середовищ з високим рівнем безпеки. У будь-якому випадку, ці нові правила мають покращити час автономної роботи та ремонтопридатність смартфонів, особливо бюджетних чи недорогих пристроїв.

Додамо, в ЄС також мають намір стандартизувати заряджання мобільних пристроїв. Усі моделі, які постачаються в ЄС, повинні мати універсальний зарядний роз’єм USB-C.

Джерело: The Verge