Європа обговорює зі SpaceX можливість заміни радянських «Cоюзів»

Як повідомляє ресурс Reuters, Європейське космічне агентство (ЄКА) розпочало попередні технічні обговорення з компанією SpaceX з метою використання її ракет. Річ у тім, що через військову агресію росії щодо України країни Європи втратили доступ до радянських ракет «Союз». на яких паразитує російська космонавтика.

Американська компанія стала ключовим претендентом на те, щоб заповнити тимчасову прогалину, що утворилася, поряд з Японією та Індією. Але остаточних рішень ще не ухвалено і залежить від незатвердженого графіка запуску європейської ракети Ariane 6.

«Я сказав би, що є два з половиною варіанти, які ми обговорюємо. Один із них — SpaceX, це ясно. Інший, можливо, Японія», – сказав генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер.

Він додав, що Японія все ще чекає на перший політ своєї ракети наступного покоління, і в такому разі ще одним варіантом є Індія.

«Я сказав би, що SpaceX є більш працюючою серед них і, безумовно, одним із резервних варіантів запусків, які ми розглядаємо», — заявив Йозеф Ашбахер.

Але перш ніж ухвалити рішення, потрібно уточнити ще низку технічних питань. Наприклад, інтерфейс між супутником і ракетою-носієм повинен бути сумісним, а корисне навантаження не повинно наражатися на ризик через незнайомі типи вібрації при запуску. Наразі ЄКА вивчає питання технічної сумісності й поки що не запитувала комерційну пропозицію.

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SpaceX вже залучила низку інших клієнтів, які побажали розірвати зв’язки із російським космічним сектором на тлі нападу на Україну. Залучення ЄКА як клієнта може стати великою перемогою американської компанії в конкурентній боротьбі на ринку космічних запусків.

Європа досі залежала від італійської ракети Vega для малих корисних навантажень, радянських «Союзів» для середніх навантажень та європейських ракет Ariane 5 для важких місій. Наступне покоління ракет Vega C з двигуном українського виробництва дебютувало минулого місяця, а нова ракета Ariane 6, яка розробляється у двох версіях для заміни нинішніх Ariane 5 та «Союзів», була відкладена до наступного року.

Джерело: The Verge