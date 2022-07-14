Відбувся успішний дебютний запуск європейської ракети Vega-C із двигуном українського виробництва

З космодрому у Французькій Гвіані було запущено європейську ракету Vega-C у рамках місії з виведення на орбіту семи супутників. Найбільший із них – Lares-2 (Laser Relativity Satellite-2) – перевірятиме загальну теорію відносності Ейнштейна. Запуск пройшов успішно.

Vega-C має величезне значення для подальшого доступу Європи до космосу. Річ у тім, що через напад росії на Україну російські ракети стали недоступними для Європи. Відхід з ринку ракет-носіїв «Союз» на початку цього року змусив європейських інституційних та комерційних операторів супутників шукати альтернативи. І Vega-C буде очевидним варіантом для багатьох із них. Ще до успішного першого польоту в середу нова ракетна система була повністю заброньована на 2023, 2024 та 2025 роки.

Вихід Vega-C на ринок пускових установок має вирішальне значення ще з однієї причини. Її перший ступінь також буде використовуватися на європейській ракеті важкого класу Ariane-6, що нині готується. Спільне використання технології ступеня в обох пускових установках призведе до значної економії коштів.

«Попит на запуски в Європі в найближчі кілька років і надалі буде високим, і Vega-C і Ariane-6 стануть нашими робочими конячками», – сказав генеральний директор Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер.

Vega-C є результатом доопрацювання попередньої ракети Vega, представленої у 2012 році. Модернізація забезпечила підвищення продуктивності та зниження витрат. Також розробники сподіваються, що запроваджені зміни додадуть більшої гнучкості, щоб задовольнити різноманітні вимоги сучасних супутникових операторів. Vega-C зможе виконувати великі місії з одним важким корисним навантаженням, а також спільні місії, коли одночасно запускаються десятки маленьких супутників. Крім того, Vega-C має доставити до космосу європейський роботизований шатл. Він повинен буде провести ряд наукових експериментів у космосі, а потім повернути результати на Землю. Як очікується, перший запуск шатла відбудеться 2024 року.

У ракетах Vega та Vega-C використовується розгінний двигун українського виробництва. Постачанням двигунів РД-843 займається «Південмаш». У зв’язку з військовою агресією росії проти України виникли побоювання, що це може призвести до зупинення постачання двигунів. Проте італійська компанія Avio, відповідальна за складання ракет Vega, каже, що має достатній запас на короткострокову перспективу. У довгостроковій перспективі розробляється західноєвропейська альтернатива.

Україна не лише хоче вступити до Євросоюзу, а й хоче стати членом Європейського космічного агентства. Одним із ключових вкладів України буде технологія двигунів.

«Процес розпочався. Щоб пройти всі етапи до повного членства, потрібно близько 10 років», – пояснив д-р Ашбахер.

При цьому з Україною обговорюються проєкти та можливості співробітництва. Але з огляду на нинішню невизначеність через війну це відбувається на поверхневому рівні.

Джерело: bbc