YouTube экспериментирует со скрытием дизлайков под видео ради благополучия авторов

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Видеохостинг YouTube анонсировал очередной эксперимент — в ближайшее время начнется тестирование нового дизайна, где счетчик дизлайков под видео будет скрыт от всех, кроме их авторов.

На протяжении нескольких недель определенная часть пользователей будет видеть только лайки под чужими видео, а счетчик дизлайков для них отключат. В то же время авторы и дальше смогут видеть дизлайки под своими роликами.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx — YouTube (@YouTube) March 30, 2021

Этот эксперимент — ответ на жалобы авторов контента о целенаправленных атаках, в рамках которых тому или иному видео массово ставят дизлайки. В YouTube считают, что отказ от публичного показа счетчиков дизлайков поможет снизить социальное давление на пользователей, и положительным образом отразиться на их моральном благополучии.

Важно оговорить, что сама функция дизлайков продолжит работать в рамках эксперимента — можно будет и дальше ставить дизлайки роликам, а алгоритмы будут учитывать оценки при составлении рекомендаций.

В YouTube не конкретизируют, в каких именно странах будет проводиться эксперимент и сколько пользователей примут в нем участие.

В 2019 году дизайн со скрытым счетчиком лайков тестировали Facebook и Instagram.