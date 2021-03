YouTube экспериментирует со скрытием дизлайков под видео ради благополучия авторов

Видеохостинг YouTube анонсировал очередной эксперимент — в ближайшее время начнется тестирование нового дизайна, где счетчик дизлайков под видео будет скрыт от всех, кроме их авторов.

На протяжении нескольких недель определенная часть пользователей будет видеть только лайки под чужими видео, а счетчик дизлайков для них отключат. В то же время авторы и дальше смогут видеть дизлайки под своими роликами.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021