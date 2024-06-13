Розробник розширення SponsorBlock, призначеного для пропуску спонсорованих фрагментів відео, заявив, що YouTube експериментує з інтеграцією реклами на стороні сервера.

Це має означати, що тепер реклама є частиною відео, яке транслюється на ваш пристрій, а не доставляється окремо у вебклієнт або мобільний клієнт. Поточний підхід дозволяє блокувальникам реклами перехоплювати її та обмежувати демонстрацію реклами. Надалі рекламу не можна буде відрізнити від відео, адже вона буде його невіддільною частиною, а не окремим елементом.

У випадку SponsorBlock це означає, що «усі мітки часу зсуваються часом реклами».

Інтеграція реклами на стороні сервера стане значною проблемою для повних блокувальників реклами, з якими YouTube почав боротися різними способами ще з минулого року. Після розширень для браузера Google націлилася на сторонні клієнти, які популярні на мобільних пристроях.

У червні минулого року платформа обмежила кількість переглядів до трьох роликів для користувачів, які використовують блокувальник реклами, у листопаді почала доволі агресивно уповільнювати весь сайт, а згодом посилила обмеження на більшу кількість користувачів. Ситуація змінюється, якщо блокувальник вимкнути. Як завжди, користувачам пропонується підписатися на YouTube Premium, щоб не бачити реклами та мати інші переваги. Індивідуальна передплата YouTube Premium в Україні коштує 99 грн на місяць (студентська 59 грн), тоді як сімейний план YouTube Premium на 6 осіб — 149 грн на місяць.

Наразі це нововведення все ще тестується, і деякі користувачі вже стикаються з проблемою. Однак воно ще не отримало широкого поширення.

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Джерело: 9to5google

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