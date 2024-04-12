YouTube тестує новий дизайн, користувачі порівнюють його з «цікавими» сайтами

Хоча дизайн YouTube оновлювався протягом багатьох років, кардинальних змін у ньому не було довгий час. Однак зараз сервіс відео онлайн тестує більш радикальне оновлення, яке зміщує багато елементів на бічну панель. Поки що реакція у мережі на це не дуже схвальна.

За останні кілька днів багато користувачів YouTube помітили абсолютно новий дизайн сайту. Опис відео з-під відеопрогравача, перемістився у праву частину екрана, разом з коментарями. там, де він знаходився раніше, розміщені рекомендовані відео — і їх набагато більше.

Заголовок теж неможливо знайти на старому місці, він з’їхав убік. Таким чином, відтворюване відео та рекомендації майже нічого не розділяє. Раніше було навпаки — рекомендації відображалися на бічній панелі, а назва, опис та коментарі займали місце під відео.

Користувачі в цілому негативно сприйняли зміни. YouTube навіть порівнювали з деякими іншими сайтами з цікавими відео. Втім, були й більш зважені коментарі:

«Я розумію, що людям не подобаються зміни, особливо такі значні, як ця, але хіба це НАБАГАТО краще для зручності використання? Тепер я можу читати опис і взаємодіяти з коментарями без прокручування відео».

У YouTube підтвердили, що поки це лише тест. Це, звичайно, досить широко доступний, але поки що не для всіх. Враховуючи відгуки, цілком ймовірно, що цей дизайн не перетне фінішну пряму. Користувачі YouTube можуть офіційно надіслати відгук про оновлений на сайті.

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Джерело: 9to5google