Новини Софт 07.09.2023 о 08:50

YouTube тестує довшу рекламу з меншою частотою у програмі для телевізорів

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Замість коротких реклам по всьому відео YouTube запропонує довший фрагмент, який з’являтиметься в середині відеоролика.

YouTube може змінити спосіб та тривалість відображення реклами в основній програмі на телевізорах – нині платформа тестує відображення довших рекламних пауз для користувачів без передплати Premium, які не перериватимуть перегляд надто часто, а з’являтимуться в середині відео.

Щодо тривалості – питання відкрите, і для кожного окремого випадку вона може бути різною.

«Є багато факторів, які впливають на прийняття рішення про те, коли показувати рекламну паузу… тому це дещо динамічно. Загальна зміна полягає в тому, що ми й надалі матимемо динамічний час між рекламними паузами, але середня кількість перерв зменшиться», – каже Нікі Реттке, керівник групи рекламних продуктів YouTube.

YouTube також тестує спрощений таймер для відліку реклами – відтепер замість повідомлення з текстом «‎відео відтворюватиметься після реклами», у правому нижньому куті ви побачите лише зворотний відлік.

YouTube тестує довшу рекламу з меншою частотою у програмі для телевізорів

Оскільки функції тестові, їх побачать у своїх програмах лише обмежена кількість користувачів.

«Ми постійно експериментуємо та впроваджуємо інновації… і ми проведемо дослідження, щоб побачити, чи позитивні ці зміни для наших глядачів, рекламодавців і творців. Якщо так, то ми продовжимо оновлювати досвід і запустимо його для всіх», — додає Реттке.

Раніше YouTube додав таймер зворотного відліку у спливаюче вікно з попередженням про використання блокувальників реклами – відтепер користувачі мають протягом 30-60 секунд визначитись, переглядати далі рекламу чи придбати передплату YouTube Premium.

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