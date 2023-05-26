YouTube «‎вбиває» Stories — з 26 червня користувачі не зможуть додавати тимчасові публікації в профілі

Функція, яка копіювала Instagram Stories, зникне з YouTube від 26 червня – публікації, додані до фінальної дати, будуть доступні на платформі ще протягом 7 днів.

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YouTube вперше представив «‎історії» у 2017 році – виключно для користувачів, які мають понад 10 000 підписників, і можуть використовувати функцію для публікації оновлень, а також додаткового просування свого каналу. Однак через обмежений доступ та невелику популярність, Stories «не прижилися» в YouTube – автори й надалі публікували контент в основному у довгих та коротких відео (Shorts).

Нещодавно компанія розширила доступ до дописів у спільноті (функції текстових оновлень) і додала можливість видаляти публікації через деякий період. Автори також можуть публікувати опитування, вікторини та зображення, як дописи на своєму каналі.

Натомість YouTube зосереджується на тому, щоб просувати Shorts – функцію коротких відео, яка намагається конкурувати з TikTok. Компанія хоче залучити більше каналів до створення короткого контенту, тож з лютого почала ділитися з авторами Shorts доходом від реклами.

Інші компанії теж тестували щось схоже на «‎історії». Netflix колись запускав у своєму мобільному додатку функцію «Extras», де ділився відео та фотографіями з популярних шоу, а згодом перейшов на вертикальні короткі відео. LinkedIn також відмовився від Stories у 2021 році, а Twitter за 8 місяців після запуску прибрав схожу функцію Fleets. Spotify нещодавно представив функцію, подібну до Stories для профілів виконавців.