Новини Софт 21.11.2023 о 17:09 comment views icon

YouTube визнав, що «‎війна» з блокувальниками реклами призводить до «неоптимального перегляду»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Деякі глядачі YouTube, які використовують Firefox або Edge замість Chrome, скаржаться, що їм доводиться чекати близько 5 секунд щоразу, коли вони намагаються завантажити відео.

У дописах на Reddit та інших онлайн-форумах, користувачі показують, як їхній екран під час відтворення відео на YouTube на деякий час гасне — водночас у Chrome така тривала пауза відсутня. Android Authority і 404media, які повідомляли про скарги, не змогли відтворити це явище — жодної різниці в часі завантаження під час доступу до YouTube у різних вебпереглядачах не було.

Судячи з коду, виявленого деякими користувачами YCombinator і Reddit, затримка спричинена запуском механізму для захисту від блокувальників реклами на YouTube. В компанії тим часом визнали, що саме він й може призводити до «‎неоптимального перегляду» — але незалежно від браузера.

YouTube цього року почав агресивно підштовхувати користувачів до своєї преміальної пропозиції, яка повністю видаляє рекламу. У червні платформа обмежила кількість переглядів до трьох роликів для користувачів, які використовують блокувальник реклами, а на початку року запустила «покращену» роздільну здатність 1080p для платних користувачів.

Слідом за запуском великого спливаючого вікна у травні, яке виринає під час використання блокувальника реклами та обмежує перегляд відео на платформі, YouTube також почав тестувати таймер зворотного відліку (користувачі мають протягом 30-60 секунд визначитись – переглядати рекламу чи придбати передплату YouTube Premium).

Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Як ми слухали музику у 2000-х? Oldscool Edition
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Дописи
Досвід аліекспресс. Бренди та техніка, варті уваги 11.11
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png

Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

Дописи
Ігровий ТОП за мотивами творчості Говарда Лавкрафта: Ктулху фхтаґн!
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати