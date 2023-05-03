З грудня 2022 року по березень 2023 року Apple iPhone коштував у середньому $988 – абсолютний рекорд компанії

Дослідники ринку CIRP опублікували звіт, відповідно до якого Apple побила всі власні рекорди середньої ціни iPhone протягом кварталу. З грудня до березня середній iPhone коштував $988. Статистика враховує як нові, так і відновлені та вживані апарати.

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Цікаво, що зазвичай до березня середня ціна iPhone падає, внаслідок нижчого попиту. Про це свідчить статистика, яку CIRP веде із 2015 року. Наразі ціна iPhone зростає вже 4 квартали поспіль, весь цей час перевищуючи $950.

Найпопулярнішими моделями у 2023 році стали iPhone 14 Pro та iPhone 14 Max. Очевидно, висока ціна нових смартфонів далася взнаки на зростанні середньої вартості. Також відомо, що Apple iPhone зберігають високу залишкову вартість – відповідно, що вища ціна у нових моделей, то вища вона і на вторинному ринку. Дослідники вважають вторинний ринок базою зростання середньої ціни iPhone.

Джерела: 9to5mac, CIRP