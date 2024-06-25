З’явилася підтримка модів S.T.A.L.K.E.R. на Xbox та PlayStation

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Видання S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy отримало підтримку модів на Xbox та PlayStation. Про це розробники GSC Game World повідомили в офіційному акаунті гри в X Twitter.

«Настав час налаштувати свій консольний досвід S.T.A.L.K.E.R.! За допомогою майстрів із дружньої спільноти Mod.io сталкери тепер можуть вільно створювати та встановлювати моди для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy на Xbox і PlayStation. Зробіть так, щоб оригінальна зона мала інший вигляд на консолях за допомогою нових анімацій, текстур, моделей, відео та звуків», — йдеться у повідомленні.

Mod.io пропонує інструкцію зі структури модів та як додати їх у гру. Модифікації та корисні інструменти для них будуть доступні на сайті stalker-game.com — схоже, база тільки почала заповнюватися.

«Перегляньте модифікації, створені спільнотою для S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chornobyl, S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky і S.T.A.L.K.E.R: Call of Prypiat на Xbox і PlayStation. Зробіть оригінальну зону більш захопливою та індивідуальною, експериментуючи з анімацією, текстурами, моделями, відео та звуками. Перегляньте посібник у розділі «Інструменти модифікації» нижче, щоб створити власні моди та поділитися ними».

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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