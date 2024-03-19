Закінчується конкурс для авторів ІТС – встигни виграти топові ігрові девайси від Logitech!

Закінчується черговий конкурс авторських статей ITC, тому, саме час нагадати тим, хто ще не встиг написати на конкурс роботу, чи не дописав, почавши на початку конкурсу, що можна ще встигнути і поборотись за призи.
Призи цього конкурсу надав наш партнер Logitech – професійне ігрове гоночне кермо Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for PS5, PS4 and PC та одну з восьми низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!
Теми статей на конкурс
До 22 березня включно напишіть матеріал на такі теми:
- Найскладніша гра в вашому житті.
Ви сиділи 10 годин над однією місією в C&C і не могли здогадатись, чому комп’ютер завжди перемагав? Чи, може, 10 днів проходили одиночну кампанію в Diablo III? Чи вже 10 років граєте онлайн з однокланівцями і не можете збагнути всі настройки перків, чи виконати якісь важкі ліфт-джампи в Call of duty? Розкажіть про це, бо, саме через розв’язання важких задач ви ставали майстрами своєї гри.
- Ігрове досягнення, яким ви пишаєтесь найбільше.
Зібрали роял-флеш під час турніру на Покерстарсі? Посіли перше місце в Гран Турізмо на не найшвидшому авто? Виграли свою першу ігрову мишу в дуелі в Quake 3? Набили в CoD за 15 хвилин м’ясного матчу стільки фрагів, що цей рекорд сервера тримається вже 5 років? Розкажіть про свої ігрові досягнення, які визивають у вас позитив.
- Які ігрові девайси ви використовували, коли починали грати, які зараз і що впливало на зміни, якщо вони були.
Це може бути стаття про старий кульковий Mitsumi чи про культову Logitech MX1000, про нові девайси, клавіатури, гарнітури тощо.
- Ваші найкращі перемоги, пов’язані із брендом Logitech.
Розкажіть, як ви виграли чемпіонат по Dota свого факультету чи як із друзями влаштовували баталії в Mortal Kombat на всю ніч, як одразу відчули різницю в Need for Speed, пересівши із клавіатури за своє перше кермо Logitech.
- Яким ви бачите розвиток гейм-індустрії найближчими роками, яких змін очікувати.
Як змінять світ гейм-індустрії окуляри зміненої реальності від Meta й Apple, чи можна очікувати найближчим часом вихід з подібними продуктами інших великих брендів. Які ігри стануть популярнішими за інші. Може, щось неочікуване вистрілить, як от, наприклад, Palworld нещодавно.
Як взяти участь у конкурсі
Напишіть розповідь у вільному стилі на запропоновані вище теми. Для тих, хто ще з якоїсь причини не писав тексти й не брав участь у попередніх конкурсах, розказуємо, як це можна зробити.
Спочатку вам треба зареєструватись, натиснувши кнопку «Увійти» у правому верхньому куті сайту. Потім – «Створити аккаунт».
Після реєстрації у профайлі автора з’явиться кнопка «Створити пост», яка веде на зручний і зрозумілий редактор.
Після того як ви напишете статтю, вона йде на модерацію та після неї з’являється в меню сайту «Дописи», а ті статті, які нам особливо сподобались, з’являться на головній сторінці сайту.
Нагадуємо, що статті на конкурс треба надсилати ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, оскільки саме нею ведуться «Дописи».
Ну і важливо дотримуватись правил, звісно.
Які статті беруть участь у конкурсі
Справжні. Стаття не може бути про вигадану техніку чи події. Ми хочемо переконатися, що ви написали про свій досвід, а не переклали текст зі сторонніх ресурсів.
Унікальні. Копії чужих текстів не підійдуть, стаття має бути вперше опублікована саме на ITC.ua.
Бажано не використовувати штучний інтелект і всілякого роду AI для створення статей.
В іншому у вас повна свобода: ми не обмежуємо довжину матеріалу, кількість знаків і вибір техніки, якщо вона відповідає умовам конкурсу.
Не забуваємо ще декілька важливих моментів. По-перше, мова авторських статей на ITC.ua — виключно українська. По-друге, ілюстративний матеріал та оригінальні візуалізації суттєво підвищують якість текстів та збільшують шанси на перемогу. Буває так, що людина забула головне зображення додати, чи якось криво вставились фото в текст. Але, деякі автори взагалі без жодної фотки надсилають матеріал. Не робіть так, будь-ласка.
Нам надзвичайно приємно, що стільки людей пише статті, коментує, читає авторські статті — це дуже надихає, дає нам силу, наснагу працювати, вдосконалюватися, розвиватися та радувати вас новими конкурсами з приємними подарунками.
Дякуємо, що продовжуєте писати авторські статті на ITC!
Бажаємо наснаги та успіхів!
Logitech G – найкраще ігрове обладнання для вашого ідеального ігрового місця: миші, клавіатури, гарнітури, ігрові керма та контролери, щоб вивести ваші перемоги на новий рівень.
Головний приз в конкурсі – Ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for PS5 / Playstation / PC, а також 8 додаткових призів у вигляді клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard – GL Linear.