Закінчується конкурс для авторів ІТС – встигни виграти топові ігрові девайси від Logitech!

Як взяти участь у конкурсі

Напишіть розповідь у вільному стилі на запропоновані вище теми. Для тих, хто ще з якоїсь причини не писав тексти й не брав участь у попередніх конкурсах, розказуємо, як це можна зробити.

Спочатку вам треба зареєструватись, натиснувши кнопку «Увійти» у правому верхньому куті сайту. Потім – «Створити аккаунт».

Після реєстрації у профайлі автора з’явиться кнопка «Створити пост», яка веде на зручний і зрозумілий редактор.

Після того як ви напишете статтю, вона йде на модерацію та після неї з’являється в меню сайту «Дописи», а ті статті, які нам особливо сподобались, з’являться на головній сторінці сайту.

Нагадуємо, що статті на конкурс треба надсилати ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, оскільки саме нею ведуться «Дописи».

Ну і важливо дотримуватись правил, звісно.

Які статті беруть участь у конкурсі

Справжні. Стаття не може бути про вигадану техніку чи події. Ми хочемо переконатися, що ви написали про свій досвід, а не переклали текст зі сторонніх ресурсів.

Унікальні. Копії чужих текстів не підійдуть, стаття має бути вперше опублікована саме на ITC.ua.

Бажано не використовувати штучний інтелект і всілякого роду AI для створення статей.

В іншому у вас повна свобода: ми не обмежуємо довжину матеріалу, кількість знаків і вибір техніки, якщо вона відповідає умовам конкурсу.

Не забуваємо ще декілька важливих моментів. По-перше, мова авторських статей на ITC.ua — виключно українська. По-друге, ілюстративний матеріал та оригінальні візуалізації суттєво підвищують якість текстів та збільшують шанси на перемогу. Буває так, що людина забула головне зображення додати, чи якось криво вставились фото в текст. Але, деякі автори взагалі без жодної фотки надсилають матеріал. Не робіть так, будь-ласка.

Нам надзвичайно приємно, що стільки людей пише статті, коментує, читає авторські статті — це дуже надихає, дає нам силу, наснагу працювати, вдосконалюватися, розвиватися та радувати вас новими конкурсами з приємними подарунками.

Дякуємо, що продовжуєте писати авторські статті на ITC!

Бажаємо наснаги та успіхів!