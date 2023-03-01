Швидка заміна батареї замість підзарядки. Коли така технологія стане реальністю для електромобілів?

Автовиробники активізуються у своїй відмові від транспорту, що працює на газу на користь електричних моделей. Однак постійно виникають суперечки — чи достатньо буде сировини для переходу, і чи вдасться вчасно побудувати необхідну зарядну інфраструктуру? Одним із можливих рішень могли б стати змінні батареї, але втілити таку систему у реальність саме для електромобілів — дуже складне завдання.

У Тайвані останнім часом побільшало електричних двоколісних скутерів, які користуються мережею станцій з заміни акумуляторів Gogoro. Фактично власник транспортного засобу замість звичайної підзарядки просто замінює розряджений акумулятор на новий, вже заживлений. Об’єкти Gogoro можуть міняти до 400 000 батарей щодня.

За даними уряду Тайваню, 12% усіх скутерів, проданих на території країни у 2022 році, були електричними, а у 90% з них використовувались батареї Gogoro.

Чому ж подібну систему не можна запровадити для електромобілів? Річ у тім, що системи акумуляторів, які живлять повнорозмірні авто та вантажівки, більш габаритні та важчі за ті, що використовуються в електроскутерах. За даними CarParts, вага більшості батарей досягає 450 кг, а найбільші перевищують позначку в 900 кг. Наприклад, акумулятор Hummer EV компанії GM важить майже 1300 кг — більше ваги деяких компактних автомобілів.

Для заміни акумуляторів в електричних авто знадобиться окремий сервісний центр, і, ймовірно, на виконання робіт знадобиться більше часу, ніж на підзарядку.

До того ж такі компанії, як GM, витратили чимало грошей на створення власної платформи акумуляторів, і змусити автовиробників узгодити універсальний стандарт, який можна було б замінити, здається, неможливо.

Модульність чудово виглядає на папері, але рідко втілюється в реальному світі технологій. Змінні батареї в повнорозмірних транспортних засобах навіть не варто розглядати, поки певний прорив не забезпечить значного зменшення розміру та ваги. Чимало перспективних рішень знаходяться у лабораторіях, але доведеться трохи почекати, доки реальна розробка змінить правила гри.

Джерело: Techspot