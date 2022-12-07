Інноваційний акумулятор StoreDot для електромобілів заряджається від 10% до 80% за 10 хвилин і витримує 1000 циклів

Компанія StoreDot оголосила, що її потенційно революційна технологія екстремально швидкого заряджання акумуляторної батареї електромобіля 100in5 було успішно перевірено провідною незалежною лабораторією акумуляторів в Ізраїлі.

Лабораторія Shmuel De-Leon Energy успішно підтвердила комерційну придатність елемента StoreDot 100in5 та його чудову здатність до швидкого заряджання, а також високі енергетичні характеристики порівняно з іншими наявними типами акумуляторів для електромобілів.

Вчені з лабораторії Shmuel De-Leon Energy оцінили щільність енергії комірки StoreDot, швидкість зарядки, умови роботи та циклічність.

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Випробування підтвердили один з найвищих у галузі показників щільності зберігання енергії елемента – 300 Вт*год/кг, а також відсутність деградації елементів після 1000 послідовних циклів надшвидкого заряджання акумулятора.

«В останні місяці ми успішно завершили громадську демонстрацію зарядки акумуляторів StoreDot XFC», – розповів генеральний директор StoreDot Дорон Майєрсдорф. «Проте передача нашої технології для незалежної оцінки провідною акумуляторною лабораторією Shmuel De-Leon Energy була важливою для незалежної перевірки наших технологій надшвидкого заряджання».

Центр 100in5 успішно подолала 1000 циклів екстремально швидкого заряджання під час оцінки у жовтні. Акумулятори неодноразово заряджалися від 10 до 80 відсотків ємності лише за десять хвилин, а потім розряджалися протягом однієї години перед повторним заряджанням. Компанія заявила, що до завершення перших 600 циклів помітної деградації батареї не було зареєстровано.

На початку цього року StoreDot почала постачати акумулятори для електромобілів OEM-партнерам у всьому світі для тестування у реальних умовах.

Хоча випробування ще ведуться, аналіз акумуляторів StoreDot лабораторією Shmuel De-Leon Energy лише підтвердив, що елемент може стати одним із найвидатніших досягнень у технології електромобілів останнім часом. Довговічність акумуляторних елементів, безперечно, є проблемою для деяких покупців автомобілів, які висувають високі вимоги до авто. Співробітники лабораторії, відповідальні за тестування нового акумулятора, наголосили у звіті:

«Технологія швидкого заряджання акумуляторів StoreDot EV є проривом і змінює правила гри в автомобільній промисловості».

StoreDot планує комерційний продаж акумуляторів 100in5 у 2024 році, а в майбутньому розраховує ще зменшити час їхнього заряджання. До 2028 року компанія планує запропонувати швидкість заряджання з розрахунку 100 миль (161 км) за три хвилини, а протягом наступних десяти років – 100 миль за дві хвилини.

Джерело: Teslarati