Замовив 32 ГБ пам'яті за $300, а отримав 320 ГБ: помилка на $4000

Користувач Reddit з ніком u/AccomplishedFan8690 поділився історією, яка для будь-якого ПК-ентузіаста звучить як виграш у лотерею. Він замовив онлайн один комплект оперативної пам’яті Corsair 32GB DDR5-6000 за $300, але замість одного набору отримав цілу коробку.





У коробці виявилося 10 комплектів по 32 ГБ — загалом 320 ГБ оперативної пам’яті. Якщо орієнтуватися на поточні ціни на Amazon, більшість 32-гігабайтних комплектів Corsair для ігрових систем коштують близько $400. Тобто реальна вартість цієї поставки може сягати приблизно $4000 і навіть більше. Формально користувач заплатив за товар на $300, а отримав комплектів на суму, що в десятки разів перевищує ціну замовлення.

Використати весь обсяг він не зможе: жодна материнська плата не підтримує таку кількість DIMM-модулів, а 32 ГБ нині вважають оптимальним обсягом для ігор. Імовірно, йдеться про 20 планок пам’яті (по дві в кожному наборі). Зайві комплекти автор планує продати спільноті за цінами нижчими за нинішні, які суттєво зросли. Схоже, повертати помилково отриманий товар він не збирається.

Як сталася помилка — невідомо. Втім, подібні випадки трапляються. Раніше клієнт Samsung замовив два SSD 9100 Pro, а отримав 20. Інший покупець на Amazon скасував замовлення на Asus ROG Astra RTX 5080 і отримав повернення коштів, але відеокарту все одно доставили. Один із коментаторів припустив, що пакувальник побачив у накладній позначку “1 box” і вирішив, що йдеться про цілу коробку комплектів, а не про одну одиницю товару.





Ще рік тому така історія виглядала б просто приємним бонусом. Але наприкінці 2025 року ціни на пам’ять зросли на 300-500%, і нинішня поставка виглядає буквально золотом. Деякі європейські ритейлери повідомляють про поступову стабілізацію цін, а окремі моделі навіть дешевшають. Водночас виробники ПК попереджають про нові підвищення: один американський продавець заявив, що після розпродажу складських запасів буде змушений перекласти зростання витрат на покупців.

Дефіцит чипів пам’яті пов’язують із масовим попитом з боку ШІ-гіперскейлерів, які будують дата-центри для обробки великих обсягів обчислень. Потік інвестицій у штучний інтелект вимірюється мільярдами доларів, але, як зазначають галузеві експерти, це радше інвестиційний імпульс, ніж органічний попит кінцевих користувачів. Дехто прямо заявляє, що “немає жодного шансу”, що всі ці інфраструктурні витрати швидко окупляться. Та хай там як буде у майбутньому, прямо зараз галузь ШІ майже буквально “з’їдає” наявну пам’ять, що призводить до зростання цін на комплектуючі.

