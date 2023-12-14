Запобіжник в AMD Threadripper 7000, якій перегоряє під час розгону, не веде до втрати гарантії, попри повідомлення в BIOS – офіційне роз’яснення

Ентузіасти виявили у процесорах AMD Threadripper 7000 хардварний запобіжник, який перегоряє під час спроби розгону процесора. Повідомлення у BIOS під час спроб розгону попереджає про втрату гарантії, тож оверклокери зробили висновок, що такі спроби приводять до повної втрати гарантії на чип. Але AMD відповіла, що це не так – гарантія перестає розповсюджуватися лише на пошкодження безпосередньо внаслідок розгону.

Увагу до проблеми привернув користувач X Девід Хуанг, який опублікував скриншот з повідомленням «Режим розгону тепер буде постійно ввімкнено для цього процесора, що фактично анулює гарантію, як зазначено раніше».

Подібні повідомлення – лише особливість BIOS. У AMD відповіли, що компанія працює зі своїми партнерами, щоб очистити будь-які попереджувальні повідомлення ODM BIOS, оскільки вони не відображають офіційної позиції компанії щодо розгону Ryzen Threadripper Pro 7000 чи інших процесорів.

«Процесори серії Threadripper 7000 містять запобіжник, який перегорає, коли ввімкнено розгін. Щоб було зрозуміло, перегорання цього запобіжника не анулює вашу гарантію. Твердження про те, що ввімкнення функції розгону/перевищення напруги призведе до анулювання гарантії на процесор, невірні. Згідно зі стандартними умовами продажу AMD, гарантія виключає будь-які пошкодження, спричинені розгоном/перевищенням напруги процесора. Однак інші непов’язані проблеми все одно можуть підпадати під гарантійний ремонт/заміну», — пояснив представник AMD для Tom’s Hardware.

Таким чином, розгін процесора Threadripper 7000 не призведе до втрати гарантії – лише пошкодження, безпосередньо спричиненого розгоном. Як завжди, AMD не проти розгону. Якби це було так, виробник мікросхем не рекламував би підтримку розгону як одну з особливостей платформ WRX90 та TRX50. Тільки OEM-системи офіційно не підтримують розгін.

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Наявність секретних запобіжників не є чимось новим у процесорах AMD, особливо в чипах HEDT та Pro для робочих станцій. Вони вже були у деяких процесорах Ryzen Threadripper Pro 5000 серії WX (Chagall).

Увімкнення розгону назавжди знищить запобіжник, тобто AMD знатиме, що в якийсь момент користувач розігнав процесор. Як завжди, гарантія AMD не поширюється лише на пошкодження, спричинені розгоном. Звичайно, компанія детально не описує, як саме вона визначає пошкодження через розгін. Nакож не було жодних повідомлень про скасування гарантії AMD на Threadripper 5000 через увімкнення розгону.

Невідомо, чи додасть AMD хардварний запобіжник до майбутніх споживчих процесорів Ryzen – зараз його там немає.

Джерело: Tom’s Hardware