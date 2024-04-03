Завершено збір для 2-го Інтернаціонального Легіону. Вітаємо переможця аукціону! Разом ми зібрали 100 тис. грн. на FPV-дрони!

22-го березня ми, разом з БФ «УМАС» , в рамках нашої ініціативи «Аукціон відплати», розпочали черговий збір і аукціон на FPV-дрони для бійців 2-го Інтернаціонального Легіону оборони України. Сьогодні з радістю можемо розповісти, що ми зібрали суму, на яку розраховували і закрили цей збір для 2-го Інтернаціонального Легіону оборони України.

Було зібрано 100 027 грн!



Детальний звіт з фото опублікуємо, коли буде передача «птахів» хлопцям. Всім дякуємо, разом ми сила!

Також з радістю вітаємо переможця аукціону. Пан Олексій вже не перший раз стає переможцем наших аукціонів, тож, окрім як привітати його, хочемо окремо йому подякувати за постійну і вагому підтримку нашої ініціативи!