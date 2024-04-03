Новини Новини 03.04.2024 о 18:12 comment views icon

Завершено збір для 2-го Інтернаціонального Легіону. Вітаємо переможця аукціону! Разом ми зібрали 100 тис. грн. на FPV-дрони!

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ITC.UA

Редакція ITC.ua

Завершено збір для 2-го Інтернаціонального Легіону. Вітаємо переможця аукціону! Разом ми зібрали 100 тис. грн. на FPV-дрони!

22-го березня ми, разом з БФ «УМАС» , в рамках нашої ініціативи «Аукціон відплати», розпочали черговий збір і аукціон на FPV-дрони для бійців 2-го Інтернаціонального Легіону оборони України. Сьогодні з радістю можемо розповісти, що ми зібрали суму, на яку розраховували і закрили цей збір для 2-го Інтернаціонального Легіону оборони України.

Було зібрано 100 027 грн!

Завершено збір для 2-го Інтернаціонального Легіону. Вітаємо переможця аукціону! Разом ми зібрали 100 тис. грн. на FPV-дрони!
Детальний звіт з фото опублікуємо, коли буде передача «птахів» хлопцям. Всім дякуємо, разом ми сила!

Також з радістю вітаємо переможця аукціону. Пан Олексій вже не перший раз стає переможцем наших аукціонів, тож, окрім як привітати його, хочемо окремо йому подякувати за постійну і вагому підтримку нашої ініціативи!


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