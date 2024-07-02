Tesla Cybertruck вилетів на узбіччя, вдарився та перевернувся — три пасажири цілі, в одного травма руки

Розділ Авто виходить за підтримки hotline.finance ?

Оформлюй обов'язкову автоцивілку онлайн за 5 хвилин на hotline.finance. Бонус! Додай промокод ITC, щоб заощадити до 15%.

Останні зіткнення з іншими авто та випробування на міцність кузова демонструють непереможність Tesla Cybertruck (ну, не завжди, але принаймні не постраждали люди). Але коли пікап перевертається догори колесами, наслідки більш відчутні — хоча могли бути й гіршими.

Аварія Cybertruck сталася у Віксбурзі, штат Міссісіпі, США. Сторінка Vicksburg Daily News у Facebook демонструє відео, на яких електропікап вже знаходиться у положенні перевернутої черепахи на чотирисмуговій дорозі. Поліція або інші джерела не кажуть, як він до цього дійшов, але можна припустити, що справа у керуванні на швидкості. Ймовірно, Cybertruck надто швидко в’їхав у поворот, після чого виїхав на зустрічну смугу, вдарилася об крутий схил на узбіччі та перекинувся на дах.

Повідомляється, що під час аварії в салоні Cybetruck перебувало четверо людей.Троє з них залишилися неушкодженими, але четвертий пасажир був доставлений до лікарні з травмою руки.

На кадрах з місця події видно, що міцний корпус вантажівки захищав пасажирів від розчавлення величезною вагою встановленої на знизу батареї, яка опинилася над ними. Також можна побачити, що одне з передніх коліс Tesla було відірвано під час аварії та лежить на дорозі. Попри травму одного з постраждалих, можна сказати, що міцна конструкція пікапа все ж врятувала їх.

Онлайн-курс "Проджект-менеджер креативних індустрій" від Skvot. Дізнайтесь як балансувати між творчою командою та клієнтом, прораховувати бюджети й ризики та запускатись вчасно.Далі — розпочніть кар’єру PM у креативі. Детальніше про курс

Джерело: Carscoops

Розділ Авто виходить за підтримки hotline.finance ?

hotline.finance — український сервіс з онлайн-страхування, лідер своєї ніші. На сервісі можна самостійно за 5 хвилин оформити страхові продукти онлайн (автоцивілка, тур.страховка, мініКАСКО, страхування майна тощо) за найвигіднішими умовами на ринку. Для комфорту користувачів запущений застосунок для покупки та зберігання страховок.