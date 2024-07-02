Tesla Cybertruck вилетів на узбіччя, вдарився та перевернувся — три пасажири цілі, в одного травма руки

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Останні зіткнення з іншими авто та випробування на міцність кузова демонструють непереможність Tesla Cybertruck (ну, не завжди, але принаймні не постраждали люди). Але коли пікап перевертається догори колесами, наслідки більш відчутні — хоча могли бути й гіршими.
Аварія Cybertruck сталася у Віксбурзі, штат Міссісіпі, США. Сторінка Vicksburg Daily News у Facebook демонструє відео, на яких електропікап вже знаходиться у положенні перевернутої черепахи на чотирисмуговій дорозі. Поліція або інші джерела не кажуть, як він до цього дійшов, але можна припустити, що справа у керуванні на швидкості. Ймовірно, Cybertruck надто швидко в’їхав у поворот, після чого виїхав на зустрічну смугу, вдарилася об крутий схил на узбіччі та перекинувся на дах.
Повідомляється, що під час аварії в салоні Cybetruck перебувало четверо людей.Троє з них залишилися неушкодженими, але четвертий пасажир був доставлений до лікарні з травмою руки.
На кадрах з місця події видно, що міцний корпус вантажівки захищав пасажирів від розчавлення величезною вагою встановленої на знизу батареї, яка опинилася над ними. Також можна побачити, що одне з передніх коліс Tesla було відірвано під час аварії та лежить на дорозі. Попри травму одного з постраждалих, можна сказати, що міцна конструкція пікапа все ж врятувала їх.
Tesla в режимі самостійного управління врізалася в припарковану поліцейську машину з увімкненими сигналами
Джерело: Carscoops
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