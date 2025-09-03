Жінки-геймери соромляться свого хобі: третина відчуває провину, ще 16% приховують гру

Новини Ігри 03.09.2025 comment views icon

Жінки-геймери частіше відчувають провину через своє хобі — третина з них почувається ніяково, коли витрачає свій час на ігри.

Опитування 1000 жінок у Великій Британії показало, що провину відчувають 29% жінок, а ще 16% приховують своє захоплення, бо бояться осуду. Найбільше провини відчувають молодші дівчини (16-24 роки): вони втричі частіше стикаються з цим, ніж жінки старші за 54 роки. При цьому якраз молоде покоління витрачає менше грошей на ігри. На рівень провини також впливає те, як самі учасниці бачать ігрову культуру. Ті, хто вважає геймінг “чоловічим заняттям”, у два рази частіше переживають негативні емоції.

Водночас 41% сказав, що геймінг — одне з головних дозвіль, на які вони чекають щодня. На здивування, майже 60% не вважають себе “геймерами”, бо нібито грають недостатньо часто. Навіть серед тих, хто проводить за іграми понад п’ять годин на день, лише 16% ідентифікують себе як “хардкорних геймерів”. Крім того, понад 30% зізналися, що їм соромно прямо називати себе “геймерами”.

Дослідження показало й інші соціальні проблеми. Жінки-геймери вдвічі частіше почувалися винними, якщо не знають, як шукати або обирати ігри, чи навпаки вважали деякі проєкти занадто жорстокими. А от різні досягнення в іграх ставали причиною, щоб приховати своє хобі. Автори дослідження підкреслили: провина — лише симптом, бо головна проблема в тому, що багато жінок досі почуваються виключеними з ігрової культури.

Джерело: The Conversation

