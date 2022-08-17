Жоден HIMARS не втрачений, Україна може застосовувати американську зброю для атак об’єктів рф на тимчасово окупованих територіях — міністр оборони Резніков

Збройні сили рф, які вже розповідали про повне знищення української авіації в перші дні війни, продовжуть розповідати про свої вигадані перемоги. Останніми днями представники збройних сил країни-агресора вкотре заявили про знищення РСЗВ HIMARS, які продовжують ефективно завдавати ударів по окупантах. Ці повідомлення спростував миністр оборони України Олексій Резніков.

«Абсолютно відповідально можу сказати — жодного HIMARS не втрачено. Тому коли ви читаєте в російських ЗМІ чи соцмережах, що солдат Іванов увірвався з Калашниковим і побачив вантажівку, в якій він знищив одночасно автоматом 12 хаймарсів, можете просто посміятися. Така у них система пропаганди. Це дурня», — заявив міністр.

Олексій Резніков також розповів, що згідно із домовленостями України та США, ЗСУ не можуть застосовувати американську зброю для ударів по території росії. Проте не існує жодних обмежень щодо застосування американської зброї проти російських об’єктів, розташованих на тимчасово окупованій росією українській території.

«Україна має домовленості зі США щодо невикористання американської зброї по території рф. Але обмежень щодо тимчасово окупованих територій України немає» — сказав Резніков в інтерв’ю Голосу Америки.

Це також стосується й тимчасово окупованого Криму. Останніми днями на півострові неодноразово фіксувалися події негативної живучості на російських військових об’єктах. Резніков розраховує, що США нададуть Україні ракети ATACMS для HIMARS із дальністю 300 кілометрів, які покращать ситуацію на полі бою на користь ЗСУ. Додамо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Україна розглядає Кримський міст як законну військову ціль.

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Ще цікаві моменти з інтерв’ю міністра оборони України:

Загальний український план – повна деокупація всіх українських територій, окупованих рф, та вихід на міжнародно визнані кордони України станом на 1991 рік;

Можливий варіант пониження активності бойових дій, але не замороження війни;

Найстрашніше в цій війні Україна вже пережила, росія не досягла жодної своєї мети, але треба бути готовими до довгого військового марафону;

За місяць війни міністерство оборони витрачає приблизно таку ж суму, як за рік до початку активної фази війни;

На поточний момент мобілізація відбувається шляхом пошуку конкретних фахівців (оператори БПЛА, зв’язківці, IT-спеціалісти, артилеристи). Наразі Україні потрібні фахівці, які можуть швидко опанувати більш досконале західне озброєння, що надходить в Україну від партнерів;

Після перемоги нас очікує реформа сектору безпеки та оборони.

Джерело: voanews, hromadske