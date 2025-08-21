Жорстокі мандри Італією під час чуми: анонсовано пригодницький екшен 1348 Ex Voto із грою за жінку-лицаря

1348 Ex Voto / Sedleo

Під час Future Games Show у межах Gamescom студія Sedleo представила нову пригодницьку гру — 1348 Ex Voto. Ми отримаємо італійську Жанну д’Арк?

Гра розповідає історію Аети в 1348 році — молодої дворянки, яка мріяла стати лицарем. Після нападу бандитів на її село вона вирушає на пошуки зниклої подруги Б’янки. Попереду на неї чекає подорож крізь охоплену кризою Італію: села, замки та руїни Риму, де доведеться зіштовхнутися з насильством і беззаконням. Тож гравець мандрує середньовічним півостровом, де країну роздирає чума, а дороги контролюють бандити, найманці та релігійні фанатики.

Розробники тісно співпрацювали з організацією Historical European Martial Arts, щоб зробити бої реалістичними. У гравців буде вибір між одноручним і дворучним стилем бою, а нові комбо можна відкрити завдяки “книгам навичок”. Події відбуватимуться на реалістично відтворених локаціях: від сіл і замків до залишків античного Риму та схилів Апеннін.

Sedleo каже, що Італія як сетинг була природним вибором: студія базується саме там, а команда проводила дослідження безпосередньо в сільській місцевості, щоб перенести у гру характерні пейзажі й атмосферу. Також розробники самі заявляли, що їхня невелика, але амбітна команда складається з міжнародних ветеранів AAA-індустрії. Конкретні проєкти не розкриваються, але можливо натяк на досвід в Ubisoft, CD Projekt RED, Rockstar Games, або Activision Blizzard.

1348 Ex Voto — перший проєкт команди, і його вихід заплановано на початок 2026 року для PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК. Разом з тим радимо почитати, що анонсували в перший день Gamescom 2025, наприклад, по історичній тематиці є наполеонівській souls-like.

Джерело: Gematsu