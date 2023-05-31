«Життя — постійний рух вперед». Дивимося повноцінний трейлер продовження документального серіалу «Наша планета» з Девідом Аттенборо

Слідом за коротким тизером Netflix показав повноцінний трейлер другого сезону «Нашої планети» / Our Planet II — продовження рейтингового та неймовірно красивого документального шоу про найдивовижніші місця на Землі та її мешканців.
Відео містить ще більше сцен та кадрів дикої природи з приголомшливою деталізацією — для фільмування знімальна команда використовувала найсучаснішу техніку для фільмування, щоб передати з максимальним ефектом присутності унікальні історії з життя тварин в різних куточках світу, включаючи гірські хребти, тропічні ліси, пустелі та океани. Оповідачем знову виступить Девід Аттенборо, один із найзнаменитіших у світі провідних натуралістів та володар одного з найвпізнаваніших голосів.
Трейлер
Продовження «Нашої планети» вийде на Netflix вже 14 червня. Його робила та сама команда BBC, яка раніше працювала над першим сезоном та створила відомі документальні серіали «Планета Земля» та «Планета Земля ІІ».
- Перший сезон «Нашої планети», який знімали в 50 країнах світу протягом чотирьох років команда з понад 600 осіб, вийшов на Netflix у квітні 2019 року і наразі лишається одним з найпопулярніших шоу з результатом понад 570 млн годин переглядів.
- «Наша планета» вважається одним з кращих серіалів про дику природу — раніше він отримав дві нагороди «Прайм-тайм премія «Еммі»»: Девіду Аттенборо як найкращому оповідачеві і як найкращий документальний серіал, а також Нагороду Голлівуду за музику у візуальних медіа — Стівену Прайсу за найкращу музику для титрів телесеріалу.
- На сайті IMDb рейтинг серіалу станом на сьогодні становить 9,2 — шоу посідає 12 місце серед усіх серіалів. На Rotten Tomatoes рейтинг становить 93% на основі 30 рецензій критиків, а глядацький рейтинг — ті самі 93 % на основі 100+ відгуків.