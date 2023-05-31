«Життя — постійний рух вперед». Дивимося повноцінний трейлер продовження документального серіалу «Наша планета» з Девідом Аттенборо

Слідом за коротким тизером Netflix показав повноцінний трейлер другого сезону «Нашої планети» / Our Planet II — продовження рейтингового та неймовірно красивого документального шоу про найдивовижніші місця на Землі та її мешканців.

Курс Англійської Ваш викладач англійської нудний? Вивчайте мову із задоволенням. Підберемо викладача, який також любить Marvel, а не DC Мені потрібен найкращий

Відео містить ще більше сцен та кадрів дикої природи з приголомшливою деталізацією — для фільмування знімальна команда використовувала найсучаснішу техніку для фільмування, щоб передати з максимальним ефектом присутності унікальні історії з життя тварин в різних куточках світу, включаючи гірські хребти, тропічні ліси, пустелі та океани. Оповідачем знову виступить Девід Аттенборо, один із найзнаменитіших у світі провідних натуралістів та володар одного з найвпізнаваніших голосів.

Трейлер

Продовження «Нашої планети» вийде на Netflix вже 14 червня. Його робила та сама команда BBC, яка раніше працювала над першим сезоном та створила відомі документальні серіали «Планета Земля» та «Планета Земля ІІ».