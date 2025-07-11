Кращий серіал франшизи? Критики оцінили «Декстер: Воскресіння» в ідеальні 100% на Rotten Tomatoes

«Декстер: Воскресіння» отримав рекордну для франшизи оцінку критиків / Paramount+

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Відсьогодні на платформі Paramount+ транслюються перші два епізоди «Декстер: Воскресіння» — нового серіалу в межах франшизи про криміналіста, який вершить правосуддя шляхом серійних убивств.

Разом з тим з релізом з’явилися перші оцінки та рецензії критиків, які, схоже, вважають новий серіал ледь не ідеальним — наразі на сайті-агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes «Декстер: Воскресіння» має 100% «свіжості» на основі 21 відгуку.

На цей час, це рекордна оцінка для франшизи. Попереднім лідером був другий сезон «Декстера» з 96%, тоді як найнижчі рейтинги утримують шостий та восьмий (38% та 35% відповідно).

«Якщо зважати на перші чотири епізоди, надані критикам — цей серіал може бути найцікавішим проєктом франшизи з часів ранніх сезонів під проводом шоуранера Клайда Філліпса», — Бен Розеншток, TV Guide.

«Це той Декстер, повернення якого ми хотіли побачити з моменту закінчення оригінального серіалу у 2013 році. Він також розвиває історію далі, сповнений гострих відчуттів, чорного гумору, захопливої ​​та драматичної історії, а також ще однієї видатної гри Майкла Голла», — Кейд Ондер, ComicBook.

«Це не просто більше Декстера — це кращий Декстер. Текст чіткіший, персонажі набагато багатошаровіші, а моральні дилеми гостріші, ніж будь-коли», — Таня Хуссейн, Collider.

Нагадаємо, що сюжет «Воскресіння» стартує з подій, показаних у фіналі мінісеріалу «Декстер: Нова кров»: після того, як Гаррісон стріляє в батька в Айрон-Лейк, важко поранений Декстер Морган бореться за своє життя і в підсумку виживає. Майкл Голл повертається до своєї ролі у компанії Девіда Зайяса, Джека Олкотта, Джеймса Ремара, Уми Турман та Пітера Дінклейджа, а також Ніла Патріка Харріса, Крістен Ріттер та ін. Режисерами стрічки виступили Маркос Сієга та Моніка Раймунд.

З офіційною українською озвучкою серіал можна переглянути вже завтра, 12 липня, на Megogo та Київстар ТБ. На початку місяця платформи оголосили, що отримали права на показ серіалів та фільмів Paramount+.