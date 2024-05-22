«Зоряний шлях» повертається в новому фільмі Paramount — ймовірно, зі сценаристом «Людей Ікс» Саймоном Кінбергом

Paramount працює над новим фільмом «Зоряний шлях», дія якого розгорнеться за десятиліття до подій стрічки Дж. Дж. Абрамса 2009 року (одинадцятого повнометражного фільму у всесвіті Star Trek).

За даними The Hollywood Reporter, до режисерської команди долучився Тобі Хейнс, який зняв кілька епізодів серіалу «Андор», а сценарій написав Сет Грем-Сміт.

Дія фільму розгортається за десятиліття до подій фільму Дж. Дж. Абрамса 2009 року (приблизно в наші часи) і, ймовірно, розповідатиме про створення Зоряного флоту та перший контакт людства з інопланетним життям.

Абрамс так само залучений у новий «Зоряний шлях», як продюсер. Також Paramount веде перемовини з Саймоном Кінбергом, відомим за сценаріями до фільмів «Люди Ікс», «Містер і місис Сміт» та «Шерлок Холмс», а також як режисер «Люди Ікс: Темний Фенікс».

Paramount планує випустити фільм вже у 2025 році, однак на тлі потенційного продажу студії ситуація може змінитися.

Науково-фантастична франшиза у стилі космічної опери «Зоряний шлях» стартувала у 1966 році з оригінальним серіалом Джина Родденберрі, а згодом розширилась низкою шоу, фільмів, романів та відеоігор. Події всіх творів франшизи відбуваються в майбутньому, де людство починає активне дослідження і колонізацію галактики Чумацький Шлях, а також зустрічається з численними сусідніми цивілізаціями. Останній фільм з всесвіту Зоряного шляху «Стартрек: За межами Всесвіту» вийшов у 2016 році.