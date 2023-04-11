Новини Кіно 11.04.2023 о 16:38

Всі повнометражні фільми Star Trek тепер доступні в 4K HDR — Paramount випустила на Blu-ray фільми «Наступного покоління»

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Всі повнометражні фільми Star Trek тепер доступні в 4K HDR — Paramount випустила на Blu-ray фільми «Наступного покоління»

Вперше ви можете купити або взяти напрокат усі повнометражні фільми Star Trek («Зоряний шлях») у якості 4K HDR. У сучасному форматі вийшли всі шість фільмів з оригінальним акторським складом, всі чотири за участю акторів «Наступного покоління» та три пізніші стрічки Джей Джей Абрамса.

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На початку квітня Paramount випустила набір Blu-ray, до якого увійшли «Зоряний шлях: Покоління», «Зоряний шлях: Перший контакт», «Зоряний шлях: Повстання» та «Зоряний шлях: Відплата» – фільми «Наступного покоління», що розповідають про пригоди команди капітана Жана-Люка Пікара. Вперше ці фільми стали доступними для домашнього перегляду у форматі 4K HDR. Окрім Blu-ray, фільми також доступні за запитом на Apple TV та на деяких інших платформах.

Star Trek

Минулого року вийшли фільми оригінальної серії: «Зоряний шлях: Фільм», «Зоряний шлях ІІ: Гнів Хана», «Зоряний шлях ІІІ: У пошуках Спока», «Зоряний шлях ІV: Дорога додому», «Зоряний шлях V: Останній рубіж» та «Зоряний шлях VI: Невідкрита країна». Фільми альтернативної лінії, що перезавантажили сагу від початку були доступні у сучасних форматах.

Star Trek

Однак не всі відгалуження класичного телевізійного серіалу доступні хоча б у якості HD. Сезони оригінального серіалу, що вийшов у 1966 році, а також всі сім сезонів «Наступного покоління», що стартував у 1987, «Ентерпрайз» та анімаційний серіал були перевипущені на Blu-ray та в цифровому форматі HD. Але «Глибокий космос» і «Вояджер», що представив екіпаж капітана Кетрін Дженвей, як і раніше, доступні лише в SD. Відбулося лише перероблення невеликих фрагментів Deep Space Nine для документального фільму, також мали місце фанатські спроби апскейлу за допомогою ШІ.

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Джерело: Ars Technica


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