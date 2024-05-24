Генштаб планирует широкое внедрение ИИ на поле боя: это нивелирует численное преимущество россиян

Вооруженные Силы Украины ставят целью широкое внедрение искусственного интеллекта на поле боя ради компенсации численного превосходства противника.

Об этом сообщил заместитель Главнокомандующего ВСУ, полковник Андрей Лебеденко.

«Одно из основных направлений работы Генерального штаба — инновационная деятельность. Развернута масштабная деятельность. И это не просто слова, а факты, доказанные действием и результатом», — подчеркнул он.

Полковник отметил, что для перехода от количества беспилотных систем к более новому уровню по качеству, силам обороны нужно наладить использование машинного зрения, и «замахиваться» на искусственный интеллект.

По словам Лебеденко, украинское войско широко работает с отечественными производителями и со странами-партнерами, которые предоставляют необходимые технологии.

«Мы работаем над тем, чтобы продукты нашего партнерства стали более массовыми, чтобы был новый уровень качества. Наша цель — использование искусственного интеллекта на поле боя», — подчеркнул он.

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