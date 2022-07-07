Украина

Сервис доставки еды Bolt Food начинает работать в Виннице

Сервис доставки еды Bolt Food начинает работать в Виннице

Компания Bolt запускает в Виннице услугу доставки еды через мобильное приложение Bolt Food, а также предоставляет скидки 30% и бесплатную доставку. Это уже шестой украинский город, где будет работать такой сервис.

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Сервис доставки еды Bolt Food был запущен в Украине осенью 2020 года. Компания продолжает работу во время полномасштабной войны в Украине, доставляя еду во Львове, Киеве, Одессе, Днепре и Харькове. Следующий на очереди город – Винница, где быстрая доставка еды от Bolt Food начала работать с сегодняшнего дня.

Чтобы воспользоваться сервисом, жителям Винницы нужно скачать приложение Bolt Food на смартфон и сделать несколько простых шагов:

  • выбрать ресторан;
  • ознакомиться с меню и добавить блюда в корзину;
  • выбрать адрес доставки и способ оплаты;
  • дождаться курьера, который привезет заказ.

В настоящее время с Bolt Food сотрудничает уже более 20 заведений питания, среди которых KFC, «Львовские круасаны», «Аристократ», Lavinia и многие другие. Их список постоянно расширяется. На период запуска в приложении Bolt Food действует скидка 30% и бесплатная доставка, распространяющаяся абсолютно на все блюда и заведения.

«Для нас важно не только восстанавливать довоенные заказы там, где наш сервис работал до полномасштабного вторжения, но и развивать его в новых городах. Таким образом, мы поддерживаем украинский бизнес, делаем жизнь украинцев более комфортной и оказываем помощь стране и волонтерам», — отмечает руководитель направления доставки еды Bolt Food в Украине Иван Гринчук.

Кроме того, каждый пользователь сервиса может приобщиться к поддержке волонтеров, заплатив за благотворительное блюдо в приложении Bolt Food в категории «Благодарность волонтеру».

Отметим, что услугами компании Bolt пользуются более 100 млн человек в 45 странах Европы и Африки (более 400 городов). С помощью мультиприложения предоставляется целый ряд услуг, таких как вызов автомобилей, каршеринг, прокат электросамокатов и электровелосипедов, а также доставка еды и продуктов. На сегодняшний день с компанией сотрудничает свыше 2,5 млн водителей и 100 тыс. курьеров по всему миру.

В Украине услуги Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Николаеве, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Тернополе, а также в Ужгороде, Ивано-Франковске и Одессе.

Источник: Bolt


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