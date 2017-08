Masquerada: Songs and Shadows – что скрывают маски?

Masquerada: Songs and Shadows – очень необычная смесь адвентюры и ролевой игры, вышла на Steam в сентябре 2016 г. и, к сожалению, осталась почти не замеченной публикой. А жаль, ведь это действительно уникальный и очень красивый проект. Релиз игры на консолях, а также выход большого обновления на Steam, включающего в том числе качественную русскую локализацию – отличный повод обратить внимание на Masquerada: Songs and Shadows.

Masquerada: Songs and Shadows Жанр RPG/adventure

Платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4, Switch

Разработчик Witching Hour Studios

Издатель Ysbryd Games

Сайты masquerada.com, Steam

И хотя некоторые считают, что локализация совсем не обязательна, и чтобы наслаждаться современными играми, стоит включать язык оригинала, в случае Masquerada: Songs and Shadows русификация очень важна. Во-первых, в этой игре действительно много текста – диалоги, выписки из дневника Чичеро Гавары, его мнение о спутниках, зарисовки по истории Омбре, рассказы о магии, сословиях, районах города и т.д. Во-вторых, в Masquerada собственный язык и терминология, основанная на заимствованиях из итальянского, что затрудняет восприятие игры на английском. К счастью, русский перевод получился действительно очень достойный, и читая заметки Чичеро, получаешь удовольствие как от хорошего фэнтезийного романа.

Дело в том, что авторам Masquerada удалось построить настолько оригинальный игровой мир, с тщательно проработанной структурой и собственной историей, что на его фоне даже серия Dragon Age выглядит как совершенно стандартная, ничем не примечательная фэнтези. Авторы Masquerada: Songs and Shadows вдохновлялись Италией эпохи Возрождения, венецианскими карнавалами и масками, флорентийскими интригами, противостоянием благородных домов в Болонье. Отсюда и маски, основа боевой системы игры, специфический визуальный стиль и завораживающая инструментальная музыка, перемежающаяся божественным оперным вокалом и хором. Магия эпохи Возрождения – очень необычный сеттинг.

Инспетторе Чичеро Гавара, лучший сыщик Белого Шпиля, предатель и брат предателя, изгнанный из Омбре и лишенный всех привилегий, возвращается в город Читте, чтобы поправить бедственное материальное положение, и по просьбе ваороне берется за расследование исчезновения своего старого друга, редженти Разитофа. Редженти пропал при невыясненных обстоятельствах, а два инспетторе, бывшие коллеги Гавары, которым поручили вести дело об исчезновении, были найдены убитыми. Ваороне считает, что только Гавара справится с этим делом, тем более что в нем так или иначе замешаны масочники, революционеры и бандиты, которым пять лет назад брат Гавары раздал маски, основу власти и силы в Омбре, доступную до этого только аристократии. Противостояние масочников и маскерада; поиск способа создания новых магических масок-маскерин; интриги, плетущиеся в Читте всеми гильдиями и группировками – добро пожаловать в магическое Возрождение.

В ходе своего расследования Чичеро посетит разные районы Читте и Омбре, соберет пеструю команду из представителей самых разных гильдий, зачастую с трудом переносящих друг друга, найдет новые маски и, возможно, разгадает тайну появления маскерин и секрет древней цивилизации диментикатов, на руинах которой стоит Читте.

Masquerada: Songs and Shadows – 2,5D RPG/adventure в рисованном окружении с управляемой паузой. Основа ролевой системы – магические способности персонажей разных классов и маски, которые позволяют применять ультимативные заклинания. При этом, в отличие от многих RPG с управляемой паузой, здесь вам придется очень много маневрировать, ведь герои защищены от вражеских атак в передней полусфере (сектор зависит от класса), но почти беззащитны при атаках с флангов и сзади. Именно поэтому в арсенале практически всех героев, а особенно местных ассасинов, сикарио, так много умений, связанных с быстрым перемещением по игровому полю. Вообще, заклинаний в игре достаточно много, их можно развивать, да и масок на каждого персонажа приходится по шесть штук, правда, их еще нужно найти и раскрасить.

А вот новых типов оружия, брони и украшений в Masquerada: Songs and Shadows вовсе нет. Все, что можно сделать – нанести на свое оружие гравировку, усиливающую его. Отсутствие инвентаря, да собственно и показателей опыта – очень необычно для ролевой игры. Как и отсутствие каких-либо опций в диалогах. История будет развиваться по проторенной дорожке, вы здесь не в силах что-либо изменить. Именно поэтому Masquerada ближе к адвентюре, чем к ролевой игре, несмотря на то что боевая часть здесь с лёгкостью даст фору какой-нибудь Pillars of Eternity. Невозможность отыгрывать роль в Masquerada несколько расстраивает, зато позволяет сконцентрироваться на истории.

А история действительно хороша. Все персонажи игры преследуют собственные цели, практически все что-то скрывают. Идущий по следам Разитофа сыщик натыкается на все новые улики, встречает старых друзей, вспоминает прошлое, начинает понимать своего погибшего брата-революционера, которого он отказался поддержать пять лет назад. Истории в дневнике Гавара написаны очень живым, образным и красивым языком и, слава богу, русский перевод получился отменным. Если вы привыкли пролистывать диалоги и не любите заглядывать в дневник – эта игра явно не для вас.

Отдельно стоит сказать об озвучке. Несмотря на инди-природу проекта, а Masquerada частично финансировалась на Kickstarter, авторам удалось привлечь действительно звездных актеров и озвучить всех персонажей игры. Судите сами. Фелиция Дэй, создательница web-сериала The Guild, снимавшаяся в сериалах Supernatural, Eureka и Dr. Horrible’s Sing-Along Blog. Дженнифер Хейл, канадская актриса и певица, голос коммандера Шепард (Фемшепа) в серии игр Mass Effect. Мэтт Мерсер, озвучивший десятки аниме и игр, в том числе Overwatch, Injustice 2, Persona 5, Titanfall 2 и т.д. Дейв Фенной, работавший над Dota 2, Batman: Arkham Knight, Fallout 4, World of Warcraft и многими другими играми. Эшли Бёрч, голосом которой говорят Крошка Тина в Borderlands 2, Хлоя Прайс в Life is Strange и Элой в Horizon Zero Dawn. Не правда ли, впечатляет? Да, и не забываем о симфоническом оркестре, солистах и хоре, работавших над саундтреком. Титульная оперная ария в Masquerada на уровне Hitman: Blood Money.

В обновленной версии игры появился режим New Game+, с дополнительными сценами, диалогами и боссами. На прохождение кампании в Masquerada: Songs and Shadows у вас уйдет около 15-18 часов, на New Game+ еще больше.

Masquerada: Songs and Shadows действительно уникальная игра, с запоминающимися персонажами, интересной историей, богатой боевой системой, фантастической озвучкой и саундтреком. Если вы, как и мы, пропустили этот проект год назад, обратите на него внимание сейчас. Русификация значительно облегчает знакомство с миром игры, а локальная цена сейчас очень привлекательна – $7,99 за обычную версию и $13,58 за комплект вместе с саундтреком. Настоятельно рекомендуем.

