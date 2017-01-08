Errare humanum est – человеку свойственно ошибаться. А уж огромным корпорациям, состоящим из многих тысяч людей, — так тем более.

Прошлый год, несомненно, ознаменовался рядом достойных технологических прорывов. Увы, но без оплошностей дело также не обошлось.

Несмотря на то, что технологические компании предпочитают умалчивать о своих просчетах, мы — исключительно в образовательных целях — подготовили список самых значимых ошибок, допущенных ими в 2016 году. Потому что учиться на собственных ошибках — это хорошо, а учиться на ошибках других — еще лучше.

Если вы уже подняли какую-то проблему, поздно давать задний ход

Три года назад такие мощные гиганты IT-рынка, как Apple, Facebook, Google, Twitter и другие, вознамерились ежегодно выпускать т.н. демографические отчеты, чтобы подчеркнуть непринятие дискриминации в своих рядах. Однако их антидискриминационная политика, мягко говоря, не увенчалась успехом: на протяжении всех трех лет процент чернокожих работников в подавляющем большинстве компаний оставался на уровне удручающих 5% и ниже, а женщины неизменно составляли не более одной трети сотрудников. Учитывая отсутствие прогресса, некоторые IT-корпорации, среди которых значатся Twitter, Pinterest и eBay, в прошлом году пренебрегли выпуском своих демографических докладов.

То, что руководство компаний осознало отсутствие прогресса, — это конечно, здорово. Однако отступление от своих первоначальных «твердых и непоколебимых» намерений вряд ли можно назвать хорошей идеей. Во-первых, это значит, что компании не в состоянии бороться с проблемами. Во-вторых, решение сделать вид, что ничего и не было, — это огромный удар по репутации. Своими отчетами компании, прежде всего, демонстрировали свою открытость, искренность, публичность, что должно было сформировать доверительные отношения между сотрудниками, менеджерами и потребителями. Попытки же утаить информацию, которую ранее корпорации сделали общедоступной по собственной инициативе, негативно скажутся на внутренних и внешних корпоративных отношениях.

В-третьих, если делать вид, что проблемы не существует, то она, как правило, лишь усугубляется. Отчеты — это, конечно, не панацея, но это инструмент. Таким образом компании напоминают о существовании определенной проблемы (в данном случае — проблемы культурного, расового и полового однообразия), а также заявляют, что ее решение является для них приоритетом. Если вы действительно намерены сделать мир лучше, а не просто пытаетесь пропиариться на чем попало, то о проблеме следует говорить. Несмотря даже на то, что пока что вы не в состоянии ее разрешить.

Возможности компьютерных алгоритмов не безграничны

В 2016 году «благодаря» Facebook и его тщетным попыткам заменить людей компьютерными программами мы узнали, что у алгоритмов есть свои пределы.

Еще в конце 2015 для Facebook прозвенел первый звоночек: социальную сеть жестко раскритиковали за избирательность функции Safety Check, которая успешно сработала в Париже во время печально-известного террористического акта 13 ноября, но затем «забыла» включиться в Бейруте, где в результате атаки смертников погибло более 40 человек. Правда, тогда Facebook удалось выйти сухим из воды: администрация соцсети объяснила эту несостыковку тем, что в Париже Safety Check была впервые активирована во время атаки террористов (раньше она информировала лишь о стихийных бедствиях) — так что то был всего лишь тест.

В 2016 году проверку безопасности существенно доработали: теперь Safety Check отслеживает посты пользователей и активируется, когда большое количество людей начинает обсуждать какую-либо катастрофу. Хотя от этого функция, казалось бы, должна была только выиграть, в американском МЧС ее тут же раскритиковали. По мнению спасателей, пользователям соцсети Safety Check окажет медвежью услугу.

«Мы всегда говорим, что недостоверная информация хуже ее отсутствия. — заявил журналистам представитель Международного медицинского корпуса США. — Люди могут критиковать спасателей за промедление, но это вынужденная мера — мы должны точно знать, что происходит. В то же время, благодаря социальным сетям любая информация — даже ложная — распространяется практически моментально. А это значит, что функция Safety Check принесет еще немало вреда: поскольку система не способна отличать факты от домыслов, в большинстве случаев она будет лишь нагнетать обстановку и панику, вводя людей в заблуждение недостоверной информацией».

Опасения спасателей оказались пророческими: буквально в конце прошлого месяца функция Safety Check ложно сработала из-за повторной публикации новости о взрыве, который произошел еще в 2015 году.

Однако то были еще цветочки. Ягодки же начались, когда разгорелся скандал, связанный с бесконтрольным распространением через социальную сеть фейковых новостей (причем их пик пришелся на избирательную кампанию в США). Недовольство пользователей лилось через край и дошло даже до Марка Цукерберга. Впрочем, поначалу глава Facebook невозбранно переложил всю ответственность на самих пользователей, посоветовав последним почаще жаловаться на неправдивый контент, а также добавил, что его компания не заинтересована в формировании «правильных» новостей и потому продолжит использовать «беспристрастные» алгоритмы.

Но это не успокоило юзеров. Когда общественный резонанс уже начал угрожать репутации компании, Facebook наконец объявил фейковым новостям войну и заключил соглашение с Poynter — международной организацией, составляющей «черный список» сайтов, замеченных в распространении фейков. Администрация социальной сети обещает, что сомнительные посты в скором времени будут соответствующим образом помечаться, кроме этого, их также опустят в выдаче новостной ленты.

В любом случае, 2016 год преподал Facebook и многим другим IT-корпорациям хороший урок, продемонстрировав, что компьютерные алгоритмы все еще не идеальны. Хотя это, конечно, не остановит тренд по автоматизации всего и вся, по крайней мере, это заставит технологические компании подумать дважды, прежде чем вручать виртуальные бразды правления «самостоятельным» программам.

ИИ может сойти с ума



23 марта прошлого года компания Microsoft представила миру искусственный интеллект по имени Tay, который по задумке редмондцев должен был при помощи «Твиттера» научиться общаться на молодежном сленге. Так, уже изначально чат-бот использовал словосочетания вроде «zero chill» (обозначает полное безразличие) и различные «модные» сокращения, например, «c u soon» вместо «see you soon» («скоро увидимся»).

Но всего за сутки Тау вышел из-под контроля. Из миролюбивого собеседника ИИ превратился в самого настоящего нациста-мизантропа, разделяющего взгляды Гитлера, проявляющего нетерпимость к феминисткам и ненавидящего людей. Причем это случилось несмотря даже на то, что за ИИ стояла команда модераторов.

Немногим позже сотрудники Microsoft удалили почти все твиты новосозданного ИИ и оставили прощание, в котором бот якобы отправляется «спать». А уже 26 марта вице-президент Microsoft Research Питер Ли принес официальные извинения за провал экспериментального проекта и заявил, что Microsoft займется его модернизацией.

Впрочем, 30 марта история повторилась вновь. Тау ненадолго вернулся в Twitter — и уже спустя пару часов рассказал миру о том, как употреблял наркотики прямо перед полицейскими. После этого ИИ «прикрыли» окончательно, пообещав перезапустить его только после создания надежной защиты от сетевых злоумышленников.

Клиент всегда прав

Эта фраза звучит избито, но она по-прежнему остается актуальной: компании, которые перестают считаться с пользователями, рискуют влипнуть в крупные неприятности.

В прошлом году на этой почве в особенности отметился Evernote. В один прекрасный день компания решила изменить политику приватности, разрешив своим сотрудникам периодически читать заметки пользователей, чтобы проконтролировать правильность работы машинного обучения. Хотя впоследствии СЕО Evernote неустанно заверял, что заметки, попадающие в руки работников сервиса, лишены идентификационной информации, среди юзеров стремительно нарастало возмущение.

Когда разгорелся нехилый скандал, компания сделала участие в программе тестирования машинного обучения добровольным. Но было поздно пить «Боржоми» — разочаровавшихся в приложении пользователей это уже не вернет.

В погоне за первенством не нужно терять голову

Особо жарким 2016 год выдался для Samsung, чей новый смартфон Galaxy Note7 вследствие своей пожароопасности стал своеобразной притчей во языцех. А все потому, что корейцы в стремлении выжать последние соки из имеющихся технологий (а также обогнать по срокам релиза седьмой iPhone) пренебрегли необходимым продолжительным тестированием новых аккумуляторов.

В конечном счете волна новостей о внезапных возгораниях Galaxy Note7 прокатилась по всем мировым СМИ и буквально разнесла репутацию производителя в пух и прах, «съев» $7 млрд его рыночной капитализации. И хотя в действительности процент дефектных смартфонов составил всего 24 устройства на миллион, Samsung была вынуждена провести отзывную кампанию злополучной модели.

Сегодня, конечно, скандал поутих. Но отмывать свою репутацию Samsung предстоит еще очень долгое время. И не меньше времени пройдет, прежде чем менеджеры компании смогут спокойно спать по ночам.

Рано или поздно обманы вскрываются — и лжецы получают по заслугам



В эпицентре т.н. «дизельного скандала» автоконцерн Volkswagen оказался еще в позапрошлом году: волею случая обнаружилось, что компания банально фальсифицировала результаты экологических тестов своих дизельных двигателей. В 2016 позорное бесчинство автопроизводителя получило логическое завершение.

Летом прошлого года в Volkswagen решили больше не испытывать судьбу и, дабы загладить свою вину, объявили о выплате компенсации владельцам автомобилей с проблемными двигателями. Кроме этого, компания согласилась заплатить около $3,5 млрд компенсации правительству США и регуляторным органам Калифорнии.

В общем счете совокупные потери немецкого автоконцерна из-за фальсификации только в Штатах составили около $10 млрд. Так стоила ли свеч нечестная игра? Думается, вопрос риторический.

Взломать можно все

3 декабря позапрошлого года в Сан-Бернардино два радикальных исламиста совершили нападение на центр для людей с ограниченными возможностями. В результате подлой атаки погибли 14 человек, еще более двух десятков получили серьезные ранения. Но после того, как террористы были убиты в ходе перестрелки с правоохранительными органами, грустная история неожиданно обернулась настоящей правовой баталией между ФБР и Apple.

Дело в том, что у одного из стрелков дома нашли заблокированный iPhone. И все бы ничего, однако система безопасности в новой iOS построена так, что даже сами специалисты Apple не могут получить доступ к имеющейся на устройстве информации. Более того, в случае десяти неудачных попыток ввести пароль телефон автоматически удаляет все данные.

Чтобы не потерять ценные сведения, следователи ФБР обратились к Apple, чтобы ее инженеры сняли лимит на число попыток ввести пароль, а также помогли создать программу, которая будет автоматически перебирать все возможные комбинации с высокой скоростью. Но купертинцы наотрез отказались разрабатывать бэкдор. По их словам, они не могут это сделать, потому что выполнение требований ФБР подорвет доверие клиентов компании.

Как ни странно, Apple поддержали многие другие IT-гиганты. Перепалки между сторонниками корпораций и сторонниками спецслужб дошли даже до тогдашнего президента США Барака Обамы, который призвал найти компромисс в этом вопросе.

Однако в итоге ситуация разрешилась совершенно иным образом: в один прекрасный день ребятам из ФБР надоело раздувать скандал, и они просто заплатили «серым» хакерам, торгующим уязвимостями, дабы те разблокировали смартфон террориста. Таким образом спецслужбы оставили разыгравшую драму Apple с носом.

Иногда эксперименты обходятся слишком дорого (но взамен дают бесценные знания)

Не обошли стороной прошлогодние факапы и SpaceX — частную космическую компанию, принадлежащую небезызвестному Илону Маску. 1 сентября прошлого года во время испытаний двигателя взорвалась ракета Falcon 9. Причем вместе с ракетоносителем были уничтожены и находящиеся на его борту спутники заказчика.

Диванные интернет-аналитики тогда выдвигали самые разнообразные версии случившегося: от коварной диверсии и до вмешательства инопланетян. Но буквально на днях выяснилось, что аварийная ситуация стала возможной из-за того, что SpaceX экспериментировала с внутренним устройством ракеты, чтобы улучшить ее энергетические характеристики.

Хотя компания пообещала извлечь из произошедшего урок и изменить конструкцию ракеты таким образом, чтобы исключить возможность повторения подобного негативного сценария в будущем и повысить безопасность в целом, а также несмотря на то, что статистика запусков у SpaceX по-прежнему остается в пределах нормы (2 неудачных запуска на 26 успешных), груз клиентов это уже не вернет, как и задержку вывода спутников.

Эксперимент обошелся SpaceX в разы дороже, чем было запланировано. Но в то же время взамен компания получила бесценные знания, которые в будущем однозначно принесут свои плоды.

Инновации — это здорово. Но нужно знать меру

Устаревшие технологии, бесспорно, надо выкидывать на свалку истории. И в Apple это понимают как никто другой. Однако в прошлом году компания явно переборщила с новшествами и дважды стала объектом насмешек.

Первый факап случился c MacBook Pro. Новый ноутбук Apple явно не изобилует широким перечнем разнообразных разъемов для подключения периферии. Так, в некоторых моделях представлено всего по два порта USB Type-C, из-за многим пользователям пришлось прибегнуть к разного рода переходникам и концентраторам.

Вторым не принятым целевой аудиторией гаджетом от Apple стали беспроводные наушники AirPods. Во-первых, многих смутил их внешний вид, так как выглядят они как обычные EarPods, от которых просто отрезали провода. Сразу после презентации новых наушников в интернете появилось множество шуток на эту тему. К примеру, многие сравнивали AirPods с насадками для электрической зубной щетки.

Также пользователи обратили внимание на то, что один из беспроводных наушников может потеряться. И это действительно так, иначе бы купертинцы не вознамерились продавать AirPods в том числе и по отдельности. Все верно, вы можете прийти в Apple Store и приобрести только левый или правый наушник. А можете один раз купить нормальную модель. Которая еще и обойдется вам в разы дешевле.

Конечно, Apple своими новшествами по-прежнему дает всем жару. Но в прошлом году купертинцы явно перегнули палку и тем самым не нашли понимание даже у своих самых ярых сторонников.

Сырой релиз может подпортить все впечатление

Поспешишь — игроков насмешишь. В 2016 сразу две именитые игровые серии доказали современную версию этой поговорки.

В частности, третью часть легендарной серии Mafia можно смело причислить к одной из самых сырых игр года. Во многих отношениях 2K Games не смогли переплюнуть не только вторую, но даже первую часть игрового сериала, которая вышла еще в далеком 2000 году. Всего спустя пару дней после релиза игроки нашли попросту непростительное количество ошибок и недоработок.

Аналогичная история приключилась с «Казаки 3». Ее релиз также оказался довольно смазанным. Сперва не всем геймерам удавалось даже ее запустить. Наконец, те, кто смог запустить игру, столкнулись с некоторыми оригинальными ошибками. Например, у игровой фракции России напрочь отсутствовал интеллект. Но самыми странными из найденных недочетов были функции, явно предназначенные для отладки: например, копирование юнитов с помощью комбинации клавиш Ctrl+C и Ctrl+V, а также возможность моментально менять нацию своей стороны с помощью цифровых кнопок на клавиатуре.

И хотя и первые, и вторые разработчики уже выпустили не один десяток патчей, впечатления фанатов серий все равно остались подпорченными.

Падают даже самые большие дирижабли

И в заключение: летом 2016 года второй полет крупнейшего в мире воздушного судна Airlander 10 закончился падением. Во время возвращения на базу Airlander 10 зацепил провода и упал на землю. К счастью, типичная для дирижаблей конструкция спасла аппарат и экипаж от тяжелых последствий. Чего не скажешь о кабине пилотов, принявшей на себя весь удар.

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Что ж, прошлый год преподал технологическим компаниям хороший урок. Будем надеяться, что корпорации сделали нужные выводы, и в уже наступившем 2017 году они будут радовать нас исключительно позитивными достижениями. 😉

Источники: Fast Company, dixnews, Lenta, TJ, UBR