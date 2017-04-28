Acer показала игровые ноутбуки и мониторы серии Predator

Помимо компьютерных систем серии Aspire компания Acer также анонсировала и новые игровые ноутбуки и мониторы в рамках линейки Predator.

Игровой ноутбук Acer Predator Helios 300 доступен в виде двух версий, отличающихся диагональю дисплея. Пользователям предлагаются 15,6- и 17,3-дюймовые модели с IPS матрицами, поддерживающими Full HD разрешение 1920х1080 точек. Конфигурации могут включать процессоры Intel Core седьмого поколения: Gen Intel Core i7 7700HQ или Core i5 7300HQ. Кроме того, в игровом ноутбуке Acer Predator Helios 300 могут устанавливаться до 16 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения до 32 ГБ), дискретные видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1060 или 1050Ti, твердотельный накопитель и жёсткий диск ёмкостью 1 ТБ. Конструкция корпуса позволяет получить быстрый доступ к ОЗУ и накопителям, что упрощает модернизацию. При помощи комплектного программного обеспечения PredatorSense обеспечивается возможность разгона GPU. За охлаждение компонентов системы отвечают два вентилятора AeroBlade 3D. В устройствах доступны клавиатура с подсветкой, порты USB 3.1 Type-C, USB 3.0, два USB 2.0, видеовыход HDMI 2.0, гигабитный сетевой порт Ethernet, модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac. Также сообщается об использовании улучшенной акустической системы с поддержкой Dolby Audio Premium и Acer TrueHarmony. Новый игровой ноутбук Acer Predator Helios 300 поступит в продажу в июле по цене $1299 и $1399 за версии с 15,6- и 17,3-дюймовыми дисплеями, соответственно.

Игровой монитор Predator X27 основан на технологии квантовых точек, он способен отображать 99% цветового пространства Adobe RGB. Он имеет диагональ экрана 27 дюймов и поддерживает разрешение 4K (3840×2160 точек). Частота обновления экрана составляет 144 Гц, время отклика матрицы – 4 мс, максимальная яркость изображения – 1000 нит. Устройство поддерживает технологии NVIDIA G-SYNC и NVIDIA ULMB (Ultra-Low Motion Blur). Дополнительно заявляется о поддержке NVIDIA G-SYNC HDR и Acer HDR Ultra. Металлическая подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот плоскости дисплея.

Игровой монитор Predator Z271UV также основан на технологии квантовых точек. Он обеспечивает охват 125% цветового пространства sRGB. В данном случае разрешение изображения составляет 2560×1440 точек (WQHD), зато монитор является изогнутым и обладает кривизной 1800R. Время отклика матрицы составляет 3 мс, а частота обновления экрана может достигать 165 Гц. Устройство поддерживает технологии NVIDIA G-SYNC и NVIDIA ULMB, но уже без HDR. Монитор Acer Predator Z271UV содержит интерфейсы DisplayPort и HDMI, звуковой выход, четыре порта USB 3.0 и два динамика мощностью 7 Вт с поддержкой технологии Acer TrueHarmony. Подставка также позволяет регулировать высоту, наклон и поворот плоскости дисплея.

Информация о сроках начала продаж и цене новых игровых мониторов Acer Predator пока не сообщается.