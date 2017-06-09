Cisco: К 2021 году мировой объем дата-трафика превысит три зеттабайта, а на долю приложений IoT придется больше половины устройств и соединений

Согласно прогнозам Cisco, опубликованным в отчете «Наглядный индекс развития сетевых технологий» (Cisco Visual Networking Index™ Complete Forecast, Cisco VNI), глобальная цифровая трансформация в период с 2016 по 2021 гг. будет по-прежнему существенно влиять на запросы и потребности IP-сетей.

На это указывают прогнозируемый рост числа интернет-пользователей (с 3,3 до 4,6 млрд, т.е. 58% мирового населения), ускоренное увеличение количества персональных устройств и межмашинных соединений, увеличение средней скорости широкополосного доступа и прирост видеотрафика. Как ожидается, мировой объем IP-трафика за прогнозный период вырастет троекратно и к 2021 г. достигнет 3,3 зеттабайт (в 2016 г. аналогичный показатель составлял 1,2 зеттабайт).

Впервые за 12 лет прогнозирования расчеты показали, что на долю межмашинных соединений, поддерживающих приложения Интернета вещей (Internet of Things, IoT), к 2021 г. придется более половины от общего числа всех устройств и соединений (27,1 млрд) и 5% глобального IP-трафика.

Основными факторами такого роста (с 5,8 до 13,7 млрд, т.е. в 2,4 раза за рассматриваемый период) стали IoT-инновации, касающиеся подключенных домов, здравоохранения, «умных» автомобилей и транспорта, а также ряд других сервисов межмашинной связи следующего поколения. Здравоохранение, где активно внедряются такие подключенные приложения, как связь со службами экстренной помощи, мониторы состояния здоровья и медицинские дозаторы, станет самой быстрорастущей вертикальной отраслью (среднегодовой прирост 30%). На втором месте по темпам роста — приложения для подключенных автомобилей и подключенных городов (среднегодовой прирост 29%).

По доле в общем потоке IP-трафика и по общему приросту интернет-трафика по-прежнему будет доминировать видео (80% всего интернет-трафика к 2021 г., в 2016 г. этот показатель составлял 67%). К 2021 г. в мире будет около 1,9 млрд пользователей интернет-видео (не считая тех, кто пользуется исключительно мобильной связью), тогда как в 2016 г. таких было 1,4 млрд. К 2021 г. через мировой Интернет в месяц будет передаваться 3 трлн минут видео (эквивалентно 5 млн видеолет в месяц или 1 млн видеоминут в секунду).

Объем таких новых сервисов, как прямая видеотрансляция, вырастет в 15 раз, их доля в общем объеме видеотрафика в Интернете к 2021 г. достигнет 13%, складываясь из потоковых ТВ-приложений и прямых трансляций пользователей в социальных сетях. Формировать развлекательную повестку дня будет не только прямое потоковое вещание: набирают обороты сервисы виртуальной (virtual reality, VR) и дополненной реальности (augmented reality, AR). К 2021 г. трафик VR/AR вырастет 20-кратно и составит 1% мирового развлекательного трафика.

Прогноз по Центральной и Восточной Европе:

IP-трафик за период с 2016 по 2021 гг. утроится при темпах прироста 26%.

Интернет-трафик в 2021 г. в 240 раза превысит объем всего Интернета в регионе за 2005 г.

Мобильный трафик данных вырастет за рассматриваемый период шестикратно, его годовой прирост составит 44%. Таким образом, мобильный трафик в регионе за тот же период будет расти вдвое быстрее фиксированного IP-трафика.

На долю мобильного трафика в 2016 г. приходилось 16% всего IP-трафика, в 2021 г. этот показатель составит 31%.

За период 2016—2021 гг. IP-видеотрафик вырастет в пять раз, его годовой прирост составит 35%.

На долю совокупного видеотрафика (бизнес плюс потребители) в 2021 г. будет приходиться 76% всего интернет-трафика (в 2016 г. этот показатель составлял 53%). На долю формата HD придется 62% видеотрафика, на долю Ultra HD — 10,5%.

Игровой интернет-трафик в 2021 г. вырастет в пять раз и составит 2% потребительского интернет-трафика.

В 2021 г. в регионе будет порядка 3-х устройств на душу населения; 49% устройств будут подключены по мобильной связи. Из всех сетевых устройств на долю M2M-модулей в 2021 г. придется 47%.

По прогнозам, к 2021 г. ПК будут генерировать 22% IP-трафика (в 2016 г. — 58%), телевизоры — 8%, смартфоны 53% (в 2016 г. — 22%), планшеты — 12% и M2M-модули — 5% трафика.

В среднем скорость фиксированного широкополосного соединения за период 2016 — 2021 гг. увеличится в 1,7 раза, с 24,8 до 42 Мбит/с. Средняя скорость мобильного соединения увеличится втрое и к 2021 г. достигнет 22 Мбит/с. За период 2015-2016 гг. средняя скорость фиксированного широкополосного соединения выросла на 15%.

При составлении отчета Cisco VNI использовались прогнозы независимых аналитиков и исследования реального трафика сетевой передачи данных, его полная версия доступна по следующей ссылке.

Источник: Cisco VNI