Госспецсвязи хочет ввести обязательную регистрацию всех мобильных абонентов и вернуть базу IMEI-кодов, НКРСИ уже подготовила порядок регистрации

Похоже, что в будущем вполне может реализоваться сценарий, о котором неустанно говорят последние несколько лет, а именно – мобильная связь в Украине будет только по паспортам. Соответствующий законопроект об обязательной регистрации всех абонентов мобильной связи уже подготовлен Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), которая занимается регулированием телеком-отрасли, пишет liga.net. Ведомство планирует обязать телеком-компании собирать персональные данные всех без исключения пользователей, сохранив за последними право заключать договор в письменной или любой другой форме.

Законопроект появился на сайте Госспецсвязи 19 июля. В числе прочего в нем также говорится о возобновлении ведения базы уникальных идентификаторов IMEI-кодов. Напомним, что система контроля «серого» импорта мобильных телефонов по IMEI заработала в Украине в 2009 году, но в 2014 году приняли изменения, лишившие Укрчастотнадзор функции контроля, а регистрация стала необязательной. И все же, в конце прошлого года УГЦР заявлял о готовности возобновить работу реестра в любой момент, и что отдельные импортеры до сих пор добровольно вносят коды в базу.

По словам инициаторов законопроекта, это необходимо для более эффективного выполнения мероприятий по нацбезопасности «в условиях кибернетических угроз». И это кажется вполне разумным, хотя есть в пояснительной записке и формулировки, вызывающее полное недоумение. Вот, например, эта: «Кроме того, требует внимания ситуация с использованием разнообразного конечного оборудования (айфоны, айпады, коммуникаторы, смартфоны, мобильные телефоны и так далее) на фоне растущего спектра предоставления услуг на базе телекоммуникаций, так как неконтролируемое количество конечного оборудования в обороте содействует распространению «мобильного мошенничества» и других кибернетических преступлений».

После принятия законопроекта парламентом у других ведомств будет три месяца на адаптацию своих нормативных актов.

НКРСИ уже одобрила законопроект Госспецсвязи, но со значительными замечаниями. Говоря конкретнее, регулятор предлагает увеличить переходный период и растянуть его на полгода. За это время все абоненты, которые сейчас пользуются услугами связи анонимно, должны будут в обязательном порядке предоставить свои личные данные операторам.

Также НКРСИ уже начала подготовку к нововведениям, разработав порядок регистрации абонентов без заключения договора в письменной форме, то есть для абонентов предоплаченной связи. Он предусматривает возможность подачи данных в электронной форме. При этом часть документа, где говорится о восстановлении системы учета кодов IMEI НКРСИ забраковала и выразила надежду на соответствующую доработку со стороны Госспецсвязи.

Реакции мобильных операторов на новую инициативу тоже долго ждать не пришлось. Президент «Киевстар» Петр Чернышов от лица компании выразил протест и завил, что «закон написан непрофессионально». В то же время Vodafone Ukraine предоставила более развернутый комментарий:

«Мы поддерживаем предложенные изменения и готовы реализовать электронную регистрацию абонентов при условии, что будут соблюдены интересы наших клиентов. Самый главный риск — это то, что часть абонентов, которые НЕ успеют зарегистрироваться, могут остаться, согласно законопроекту, без услуг связи», — рассказывает пресс-секретарь Vodafone Ukraine Виктория Павловская, приводя в качестве примера опыт Казахстана и Польши, где часть абонентов лишилась связи из-за слишком короткого переходного периода.

В Vodafone Ukraine реалистичным сроком для введения обязательной регистрации с учетом размера абонентской базы (20,9 млн карт SIM) называют два года.

Источник: liga.net