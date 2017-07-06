NASA попытается изменить траекторию движения астероида Didymos B, разбив об него специальный космический аппарат

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) совместно с космическими ведомствами других стран разрабатывает технологию космической обороны на случай, если внезапно сценарий культового американского фантастического фильма-катастрофы «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом станет реальностью. То есть, речь о технологии, которая в будущем может быть использована для предотвращения потенциально катастрофического столкновения Земли с одним из астероидов.

В ближайшем времени NASA собирается выполнить первые испытания системы защиты, в рамках которых специальный космический аппарат столкнут с одним из астероидов с целью изменения траекторию движения последнего.

Эти испытания являются частью программы под названием Double Asteroid Redirection Test (DART). В прошлом месяце, 23 июня 2017 года, проведение испытаний, которые должны продемонстрировать эффективность или, возможно, неэффективность выбранной стратегии защиты, было санкционировано высшим руководством NASA.

«Ударный» космический аппарат, имеющий размер, сопоставимый с размером бытового холодильника, будет разогнан до скорости, в 9 раз превышающей скорость вылета пули из ствола огнестрельного оружия. А целью этого космического «снаряда» станет меньший из астероидов пары Didymos B. Эта пара астероидов изучалась астрономами на протяжении многих лет и в течение следующих пяти лет она должна пройти не так уж и далеко от Земли по космическим меркам. Меньший из астероидов этой пары имеет размер порядка 161,5 метра.

Система управления космического аппарата DART автоматически наведет его на цель, а исследователи будут только контролировать ее работу, находясь на Земле. Множество астрономических инструментов будут нацелены на астероид Didymos B в момент столкновения, наблюдения должны позволить зафиксировать сам факт столкновения и произведенные им эффекты, которые за последующее время должны оказать влияние на траекторию движения астероида.

Следует отметить, что астероиды, представляющие собой угрозу для Земли, могут быть обнаружены еще задолго до момента опасного сближения с Землей. И в таком случае для их отклонения от опасного курса будет достаточно лишь слабого воздействия, которое способен оказать удар небольшого космического ударного аппарата.

Источник: Slashgear и dailytechinfo