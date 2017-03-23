НКРСИ: Киевстар, Vodafone и lifecell договорились о взаимном обмене 4G-частотами, всего на 4G-тендер будет выставлено 230 МГц спектра в диапазонах 1800 и 2600 МГц по цене 6,3 млрд грн

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский сообщил на своей facebook-странице о том, что три крупнейших оператора мобильной связи Украины — Киевстар, Vodafone и lifecell — договорились об обмене частот диапазона 1800 МГц, что существенно ускорит внедрение 4G-сетей в Украине. Договоренность была достигнута вчера на встрече, состоявшейся по инициативе American Chamber of Commerce, был подписан соответствующий протокол, при этом в качестве рабочего варианта был принят компромисс, изначально предложенный НКРСИ.

На данный момент план внедрения 4G в Украине выглядит следующим образом. Первым планируется провести конкурс на частоты 2600 МГц, так как действующий в этом диапазоне оператор ММДС согласился на возврат части частот, которые комиссия выставит на конкурс. Таким образом, на конкурс будет выставлено четыре или пять лотов частот, общим количеством 2×40 МГц.

Начальная стоимость частот составит 2,3 млрд грн, но кроме этой суммы покупатели выплатят до 25% первоначальной стоимости частот оператору-донору. Механизм компенсации за частоты будет осуществлен аналогично процессу конверсии радиочастот при внедрении сетей 3G.

«Для проведения конкурса необходимо принять несколько решений Правительства — по изменениям в План радиочастотного ресурса, стоимости лицензий и порядка конверсии. Однако все эти документы уже прошли согласование министерств и ждут окончательного решения правительства». — отметил Александр Животовский.

Вторым на очереди стоит диапазон 1800 МГц, договоренности по которому были достигнуты на вчерашней встрече операторов. В этом диапазоне есть три пользователя — украинские мобильные операторы (Киевстар, Vodafone и lifecell), пока используют эти частоты для сервиса GSM. План состоит в том, что все три оператора сдают все частоты в этом диапазоне (2х75 МГц) в «общую корзину», а регулятор выставляет их на конкурс. Для того, чтобы обеспечить непрерывный сервис всем существующим абонентам, регулятор закрепляет за тремя операторами право первого выкупа на часть частот, всего 2х60 МГц (Киевстар приобретет 2 полосы по 25 МГц, Vodafone Украина» — 2х20 МГц, lifecell — 2х15 МГц). Оставшиеся 2х15 МГц будут проданы на открытом аукционе участникам, которые предложат наибольшую цену (минимально установленная цена за 1 МГц будет составлять 1059260 грн).

Цена лицензий на эти частоты, как и по диапазону 2600 МГц, установлена по выводам работы консультантов Analysis Mason, которые определили начальную стоимость на уровне практически 4 млрд грн. Принцип конверсии будет работать и в данном диапазоне, то есть каждый оператор, который «сдает» частоты, сможет рассчитывать на компенсацию до 25% их стоимости. При этом в диапазоне 2600 МГц механизм компенсации будет сложнее, так как каждый из трех операторов выступаем и донором и реципиентом, но в разных пропорциях.

«Что это дает абонентам? Еще более качественный сервис 4G в следующем году. Что это дает операторам? Новый продукт, новый стимул конкуренции и возможность использовать любую существующую радиотехнологию для этих частот — новые лицензии дадут операторам самим планировать, где в их частотах будет работать 2G, 3G или 4G. Что это дает государству? От 6.3 млрд грн в государственный бюджет сразу, дальнейшие инвестиции в сектор телекоммуникаций, новые возможности для развития предпринимательства и экономики. Наконец, мы перестанем быть последней страной, которая ввела 3G и 4G.» — отметил Председатель НКРСИ.

Таким образом всего на двух тендерах будут выставлены 230 МГц спектра, 120 МГц из которых будет закреплено за существующими тремя операторами, а остальные предложены в свободную продажу. НКРСИ надеется, что после подготовки всей необходимой документации и разрешений, успеет провести 4G-тендер до конца текущего года.

«Для нас это – непростое решение. Фактически, мы являемся «донором», поскольку владеем наибольшим количеством частот в диапазоне 1800 МГц, которые получены на прозрачных и законных основаниях. Но мы сознательно пошли на такие сложности. Как инновационная компания, Киевстар заботится о том, чтобы Украина преодолела цифровой разрыв со странами Европы, а наши абоненты получили доступ к наиболее прогрессивным технологиям связи». — прокомментировал президент «Киевстар» Петр Чернышов.

Источник: НКРСИ