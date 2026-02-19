tradfi
Оператор lifecell запустил эконом-тариф для MNP-абонентов за 190 грн

Катерина Левицкая

"Київстар", Vodafone та Lifecell заблокували 60 000 номерів через скарги українців на спам

Украинский мобильный оператор lifecell расширил действие тарифа «Турбота» на MNP-абонентов — тех, кто воспользовался услугой переноса номера из другой сети.


Стоимость тарифа составляет 190 грн/в месяц. При этом цену для «перенесенных» абонентов обещают сохранить на два года — до 31 декабря 2027-го. Важно: тарифный пакет «Турбота» доступен только для лиц в возрасте от 55 лет.

Что предлагают в пакете услуг?

  • Безлимит на номера lifecell
  • 20 ГБ интернета
  • 1000 мин на другие номера
  • Безлимитный интернет на соцсети, стриминговые сервисы и YouTube
  • Роуминг в тарифе не предусмотрен

Подключить тариф можно в магазинах lifecell или в центрах обслуживания Volia при наличии паспорта, который подтвердит возраст абонента. Дополнительно пользователям доступна услуга «Тарифная подписка», которая позволяет оплатить пользование акционным тарифом сразу на 12 пакетов по ежемесячной стоимости 161,50 грн.


На данный момент lifecell удерживает лидерство на рынке переноса мобильных номеров. Всего за время действия услуги к оператору перешли 900 тысяч украинцев.

Напомним, что ранее оператор повысил цены на тарифные планы «Макси» и «Мега» для новых абонентов, а также ввел лимиты на входящие звонки за неуплату тарифа.

«Киевстар» повышает цены в 7 тарифах с 1 марта: еще +50-90 грн

