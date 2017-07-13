Представленный в прошлом месяце новый инструмент для резервного копирования и синхронизации данных Google Backup and Sync стал доступен для загрузки на Mac и Windows после двухнедельной задержки. ПО предоставляет возможность делать резервные копии любого каталога на компьютере и синхронизировать все, включая фото и видео с камер, карт памяти SD и флэш-накопителей, не будучи стесненными одной локальной папкой Google Drive.

Google Backup and Sync представляет собой новый, более удобный способ обеспечения целостности и сохранности данных, хранящихся в облачных сервисах Google Drive и Google Photos. Как уже отмечалось ранее, новый инструмент ориентирован в первую очередь на рядовых пользователей, а бизнес-пользователям пока рекомендуют продолжать пользоваться актуальным приложением Drive, до тех пор, пока поисковый гигант не предложит им специализированное решение под названием Drive File Stream. Оно должно выйти «позже в этом году». Отметим, что заинтересованные корпоративные пользователи уже сейчас подать заявку для получения раннего доступа к Drive File Stream в рамках соответствующей программы тестирования.

«Просто укажите папки, резервные копии которых вам нужно создать, а мы позаботимся обо всем остальном», – говорится в официальном блоге поискового гиганта.

Google Backup and Sync можно использовать как совместно с Google Drive (скачать), так и с Google Photos (скачать).

Источник: The Verge