NVIDIA показала на CES автономный автомобиль BB8 с суперкомпьютером Xavier

NVIDIA объявила на выставке CES 2017 о планах превратить автомобили в «самых персональных роботов». Осуществить свой план компания намерена с помощью суперкомпьютера Xavier, в основе которого используется 512-ядерный GPU Volta и нейронная сеть, способная учиться вождению у людей. На выставке NVIDIA показала Xavier в работе на автомобиле Lincoln, получившем название BB8, в честь робота из седьмого эпизода «Звёздных Войн».

В партнёрстве с Audi компания NVIDIA планирует к 2020 году выпустить автономный автомобиль, который сможет передвигаться по дорогам полностью самостоятельно.

Кроме этого, вместе с NVIDIA автомобильный концерн ZF Friedrichshafen AG запустил платформу ZF ProAI, основанную на компактном компьютере NVIDIA DRIVE PX 2, которая использует массивы датчиков (камеры, радары, лидары, ультразвуковые сенсоры) и самообучаемые алгоритмы. С её помощью компании смогут создавать автономные пассажирские автомобили, грузовики, а также транспорт на заводах и производствах.