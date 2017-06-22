Полиция Германии провела рейды в 36 домах из-за ненавистнических сообщений в Facebook

Немецкая полиция провела обыски в 36 частных домах из-за сообщений в Facebook, которые содержали угрозы, подстрекательства и проявления ненависти.

Полиция утверждает, что большинство обвиняемых публиковали в социальной сети политически мотивированное содержание. Кроме того, один подозреваемый обвиняется в нападках на сексуальную ориентацию жертвы. Данный рейд был проведён в специальный день и направлен против проявления ненависти в интернете. В прошлом году также проводился подобный рейд.

Отметим, в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германия, пользователи социальных сетей могут быть привлечены к ответственности за публикацию незаконного контента, а подстрекательство к ненависти является незаконным в стране. Однако не уточняется, какая мера наказания была применена к тем лицам, к которым пришла полиция в рамках данного рейда.

В настоящее время в Германии проходит обсуждение нового закона о социальных сетях, который призван бороться с проявлением ненависти в интернете. Но пока нет уверенности, что он будет принят. Некоторые эксперты считают, такой закон может быть признан неконституционным. Законодательный акт обяжет социальные сети удалять «очевидно незаконный контент» на протяжении 24 часов с момента его публикации. Если же содержание контента однозначно отнести к незаконному не удаётся, то на более детальное рассмотрение ситуации выделяется неделя. За несоблюдение норм закона для компаний предусмотрен штраф в сумме €50 млн.

В связи с вероятностью утверждения данного законопроекта компания Facebook выступила с заявлением, в котором говорится, что нормативный акт будет побуждать социальные сети удалять контент, который нельзя явно охарактеризовать как нелегальный, иначе они столкнутся с угрозой наложения крупного штрафа.

Источник: The Verge