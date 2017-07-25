Украинские школьники вошли в Топ-20 сильнейших робототехников мира на международной олимпиаде FIRST Global Challenge

Как мы уже сообщали, на прошлой неделе в Вашингтоне состоялись всемирные Олимпийские игры по робототехнике FIRST Global Challenge. По итогам соревнований команда украинских школьников в составе Игоря Жуковского, Инги Манжуленко, Михаила Корешкова и ментора Надежды Владыкиной вошли в 20-ку сильнейших в мире команд по робототехнике, заняв 19-е место из 163.

Отметим, что каждая команда представляла собственного робота для выполнения более чем четырнадцати задач, которые для участников разработали в инженерных академиях США, Великобритании и Китая.

«На Олимпийских играх по робототехнике FGC мы увидели, как влияют технологии робототехники на решение глобальных мировых проблем, — рассказала Оксана Стоецкая, руководитель компании-организатора, партнер программы FIRST и основатель фестиваля Robotica. – Подготовка и участие в FGC показали каким знаниям и компетенциям необходимо обучать современную молодёжь. Как важны навыки коммуникации и дипломатии в отношениях между командами. На FIRST GLOBAL Challenge 163 команды из 153 стран мира, объединив свои усилия, продемонстрировали высокий инженерный профессионализм и готовность в решении глобальных проблем».

Прототип робота, который призван решать проблемы водного кризиса, техники создали с помощью строительной системы REV Robotics. Над проектом украинская команда работала три месяца. Процесс подготовки к олимпиаде занял еще два месяца – ментор и руководитель практики робототехники «Пролего» Надежда Владыкина направляла работу сборной Украины в технических и организационных вопросах.

На соревнованиях команды-участники из разных стран организовали в два конкурирующие альянса, им было предложено выполнить инженерные задачи на время.

«Принимая участие в FGC, я понял, что это больше чем просто соревнования по робототехнике, — поделился представитель украинской сборной Игорь Жуковский. — Участники активно общались и сотрудничали друг с другом, обменялись культурными ценностями, собственным опытом. Я очень рад, что смог стать частью этой большой семьи и продемонстрировать миру, на что способна Украина».

Успех молодых украинцев не остался без внимания премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который поздравил их с высоким результатом:

Источник: FIRST GLOBAL CHALLENGE