Dual Driver ANC Lightning In-Ear Headphones — обзор Lightning-наушников от 1More
Отказ от разъема для наушников в iPhone привел к развитию двух веток таких аксессуаров: беспроводные и проводные наушники с Lightning-коннектором. Первые получились довольно универсальными за счет того, что их можно использовать с практически любым современным смартфоном, компьютером и подобными устройствами. К тому же они удобны, ведь дают дополнительную степень свободы во время прослушивания музыки. Но чаще всего их звук не сравнится с проводными. И тут на сцене оказываются очень интересные варианты. В этом обзоре мы обсудим двухдрайверные Lightning-наушники от компании 1More без креативного названия — Dual Driver ANC Lightning In-Ear Headphones.
Комплектация и первые впечатления
В 1More хорошо поработали над упаковкой. Кроме того, что сама коробка оформлена круто, с наполнением тоже не пожадничали. Внутри с наушниками есть четыре варианта амбушюр и четыре варианта дополнительных фиксаторов, зажим для кабеля (в форме маленького зажима для галстука), сопроводительная документация, наклейка с логотипом и жесткий чехол.
Такое оформление упаковки и стоимость, конечно, подогревают ожидания от звука и возможностей наушников в целом. И по первым ощущениям они не сильно разочаровывают. Правда, при первом подключении к моему iPhone, пульт не реагировал и ни одна команда не исполнялась. Повторное подключение «включило» управление, но зерно сомнения таки не пропало. В будущем проблема не повторялась.
Дизайн и удобство использования
Покупая довольно дорогие наушники пользователь рассчитывает не только на хороший звук, но и, по возможности, на приятный внешний вид. Дизайн Dual Driver ANC Lightning не самый свежий у компании (что-то похожее уже бывало), но выглядят они, субъективно, привлекательно, а в ушах ощущаются комфортно. Большая часть корпуса похожа на «вкладыш», но наушники вакуумные. Крышки, разъем Lightning, микрофон, часть пульта и «коробочка» коннектора сероватые, а все остальное черное.
Кабель от разъема до пульта переплетен тканью. К наушникам расходятся прорезиненные тонкие проводки; на правом разметили разговорный микрофон. Все это дружно запутывается в чехле. Любителям скрутить наушники в карман тоже скорее всего придется их разматывать. Благо, с тканевой частью практически нет проблем и быстро «расшнуровать» наушники все же можно.
Сами наушники со средними амбушюрами хорошо поместились в мои уши. Я мог довольно долго не ощущать дискомфорта во время использования. Дополнительные фиксаторы мне не понадобились (например, BeatsX я не могу использовать без них). И если шнур еще вписывается в модель использования и владельцу не мешает, не сказал бы, что эти наушники чем-то глобально отличаются от большинства проводных в удобстве использования.
Управление и ANC
На пульте есть небольшой джойстик, который двигается в четыре стороны и нажимается как кнопка. Таким образом можно добавить/убавить громкость и переключать треки. Нажатие на джойстик соответственно управляет воспроизведением/паузой, может вызвать Siri и отвечать на звонки. Все интуитивно и легко в освоении. Жесткость нажатия ровно такая, чтобы избежать случайных срабатываний.
Сбоку на пульте есть небольшой тумблер для активации системы шумоподавления. Тут тоже все просто, ведь есть только две позиции — включить/выключить. Дополнительных режимов и выбора степени пропуска внешних шумов нет.
Работа системы активного шумоподавления получилась довольно двойственной. С одной стороны, микрофоны в наушниках хорошо улавливают внешние звуки, но стереоэффект может теряться и немного дезориентировать. С другой стороны, играющая музыка, даже на невысокой громкости, не даст расслышать происходящее вокруг.
Но если «отключить» внешний звук, то наушники действительно заметно справляются с окружением. Но, опять же, хорошо подходящая пара амбушюр и средняя-высокая громкость музыки ничуть не хуже изолируют посторонний шумы в наушниках без ANC. Как вариант, такая система шумоподавления будет более полезной в самолете, но проверить это, к сожалению, не было возможности. В бытовых ситуациях независимо от режима ANC, окружающие шумы, субъективно, никак не влияют на прослушивание.
Звук
Уже по названию модели видно, что перед нами двухдрайверные наушники. Так, в каждое ухо пользователя будут играть «твиттер» для высоких и отдельный динамик для средних и низких частот. Для 1More это еще не много, модели постарше включают в себя по три и четыре драйвера. Беспроводные наушники в этой ценовой категории редко могут побаловать такими характеристиками. Но это все на бумаге. В реальной жизни это не означает, что звук будет кардинально лучше.
Так и получилось. Звучание 1More Dual Driver ANC действительно хорошее и довольно детальное, но от двухдрайверных наушников есть ожидание большего. Дело в том, что с подобной детализацией могут играть и обычные, и беспроводные наушники. А это означает, что серьезное конкурентное преимущество на этом фоне выходит немного размытым.
На мой взгляд (если так можно выразиться в данной ситуации), звучание этих наушников должно устроить тех, кто слушает что-то из легкой электронной музыки и POP. Для рока наушники довольно сильно попискивают верхними и не дают достаточного объема (например, песни группы Limp Bizkit звучат чересчур плоско, а в песнях Muse шумят «тарелки» барабанщика). Тоже касается тех стилей и композиций, где основной упор делается на бас — если высоких много, низкие не всегда их достаточно дополнят. И ничего удивительного нет, производитель выделил отдельный драйвер для высоких, вот и получается такой эффект.
Лучше всего наушникам дается что-то спокойное и инструментальное. Особенно, если в композиции нет большого количества инструментов, можно довольно детально расслышать каждый из них. Kimyan Law, AURORA, Labrinth, The Weeknd, Snakehips — что-то в таком духе звучит вполне хорошо. Но за рамками подобных спокойных треков, практически всегда было к чему придраться. А это явно не то, что хочется делать при покупке наушников. Но как бы там ни было, в любом случае их стоит послушать и, как минимум, сравнить с попавшимися конкурентами, ведь в зависимости от жанра, отдельные треки действительно звучали приятно.