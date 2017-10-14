Родись Барри Сил в XVII веке, он бы наверняка стал вице-королем Вест-Индии, адмиралом флота Ее Величества или, на худой конец, удельным царьком где-то в Африке или Восточной Азии. К сожалению, Барри Сил родился в середине XX века, так что ему пришлось выбрать карьеру шпиона, контрабандиста, наркокурьера, подпольного миллионера и информатора. Опасную карьеру.

American Made / «Барри Сил: Король контрабанды» Жанр боевик, биографический фильм

Режиссер Даг Лайман

В ролях Том Круз (Барри Сил), Сара Райт (Люси Сил), Донал Глисон (Монти Шафер), Маусио Маджиа (Пабло Эскобар), Джейма Мейс (Дана Сибота) и др.

Студии Cross Creek Pictures, Universal Pictures

Год выпуска 2017

Сайт americanmademovie.net, IMDb

Даг Лайман умеет и любит снимать боевики. Именно этому режиссеру мы обязаны появлением таких шедевров как The Bourne Identity, Mr. & Mrs. Smith и Edge of Tomorrow. Оказывается, и черные комедии у него получаются вполне неплохо, вот только с биографическими фильмами дело обстоит так себе. С другой стороны, American Made в первую очередь черная комедия и боевик, а потом уже биографический фильм. Хотя в жизни и карьере пилота-контрабандиста Барри Сила было и без того достаточно крутых эпизодов, Даг Лайман решил несколько приукрасить историю Сила, выведя его в высшие сферы. Вышло отлично, так что мы не будем слишком уж сильно ругать режиссера за исторические и биографические неточности.

Барри Сил, получивший летную лицензию в 15 лет, был прирожденным пилотом. Он стал одним из самых молодых КВС в авиакомпании TWA, контрабандистом на службе ЦРУ, наркокурьером, тайным миллионером, агентом под прикрытием. Но, конечно же, простой пилот, хоть и пользующийся доверием глав Медельинского картеля, не принимал участия в закрытых вечеринках наркобаронов, а информатор АБН не встречался в Белом доме с первыми лицами государства. Но без этих эпизодов, как и без посадки набитого кокаином самолета в сонном пригороде где-то в Луизиане, American Made получился бы несколько пресным и не таким безумным. С другой стороны, совсем не понятно, почему авторы фильма не обыграли другой эпизод жизни Сила, когда он подделал больничный для TWA, чтобы освободить время для нелегальной поставки C-4 кубинским повстанцам через Мексику.

Впрочем, повторюсь, хотя American Made и основан на реальной биографии Барри Сила, многие моменты остаются на совести постановщиков. Ведь в первую очередь American Made, с его любовью к VHS, документальными вставками, стилизацией кадра под пленку 80-х годов, музыкой 80-х – это фильм-ностальгия по той эпохе. Эпохе, в которую выросли и сам режиссер фильма, и исполнитель главной роли. Которая сейчас, при взгляде из XXI века, кажется людям того поколения проще, честней, живей, чем она была на самом деле. Это своеобразный американский вариант «любви к СССР», ко временам, когда девушки были симпатичней, а трава зеленей. Когда мы были молоды, а та самая Американская мечта казалась такой доступной.

Собственно, авторы фильма позиционируют Барри Сила как человека, который осуществил свою мечту и ни о чем не жалеет. Он помогал своей стране, заработал миллионы, жил припеваючи, делал то, что любил больше всего – летал. Летал как хотел и где хотел. При этом в киношном Силе спокойно уживаются друг с другом и бандитский кураж и гордость за собственную страну. Он считает себя настоящим патриотом, несмотря на то что именно он помогал снабжать американскую молодежь наркотиками.

Если вы не жили в 80-х годах прошлого века, то вы не сможете по достоинству оценить половину шуток и камео в фильме. Для рожденных в 90-е слова сандинисты, контрас, скандал Иран-Контрас не говорят ни о чем. Как и имена вроде генерал Норьега, полковник Норт, Даниэль Ортега и т.д. А ведь про каждого из этих людей можно снять отдельный фильм. Да что там, в American Made тем или иным образом задействованы целых пять (!) американских президентов, причем часть из них живет и здравствует до сих пор. Особенно хорош совсем молодой Джордж Буш-мл., которого Сил встречает в Белом доме.

По настроению, картинке и музыке American Made очень напоминает The Nice Guys. Да и авантюрист Барри Сил близок по духу горе-детективам из той ленты. Что ж, ностальгия по 80-м, кажется, только нарастает, так что мы увидим еще не один фильм о том периоде.

Стоит ли идти на American Made? Однозначно. Фильм получился хотя и биографически неточным, но очень ярким и запоминающимся. И хотя Том Круз в последнее время играет во всех картинах одного и того же героя-авантюриста, здесь это вполне уместно. Не считая того, что Круз легче реального Барри Сила почти вдвое и при этом выше его.

Во время съемок фильма в авиакатастрофе погибло два человека. Один из них — Алан Пурвин, пилот и владелец компании Helinet Aviation, обеспечивающей аэросъемку для многих голливудских блокбастеров. Посмотреть American Made стоит хотя бы для того, чтобы оценить воздушные трюки и съемку с самолетов.