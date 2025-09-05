"Aurora Borealis" Максима Гаха: грандиозная фантастическая эпопея. Рецензия ITC.ua

Как-то так получилось, что мы рассказываем о лучших украинских фантастических романах 2025 года один за другим. На прошлой неделе была рецензия на замечательное космофэнтези «Потерянные звезды» Вадима Панченко, а сегодня мы поговорим об эпической альтернативной истории с добавлением киберпанка, темного фэнтези и детектива «Aurora Borealis» авторства Максима Гаха. Эту книгу выпустило «Видавництво Жупанського» относительно небольшим тиражом, но она такая крутая, вообще не вторичная и так высоко поднимает планку для современной украинской фантастики, что о ней надо знать всем. А главное она обязательна для прочтения всем, кто интересуется этим жанром литературы.

«Aurora Borealis»

Автор Максим Гах

Издательство «Видавництво Жупанського»

язык украинский

Количество страниц 800

Обложка Твердая

Год издания 2025

Размер 145×210 мм

Сайт publisher.in.ua

Структурно роман построен как две параллельные истории, которые чередуются между главами и постепенно переплетаются. В прошлом мы следим за молодым афинским аристократом Аристеем, который отправляется в Скифию в поисках пропавшего отца. Его путешествие быстро превращается в эпическое приключение в лучших традициях мифологического темного фэнтези. Здесь будут и загадочные грифоны, и воинственные амазонки, и древняя магия. Аристей проходит классический путь героя от наивного типичного богача до зрелого мужчины, сталкивающегося с настоящими вызовами судьбы и непонятными силами этого мира.

Параллельно в будущем антиквар Виктор Корнелий Эрфе получает задание выяснить происхождение таинственного скифского амулета. Но его расследование быстро обрастает загадочными убийствами, невозможными авариями, свидетелями, теряющими память или рассудок. Виктор погружается в мир тайных обществ и культа Вестников, которые верят в приход Великой Матери. Несмотря на все технологические достижения своего времени, он чувствует себя потерянным и одиноким, часто ища утешение в разрешенных развлечениях высокотехнологичного посткиберпанковского общества.

Центральным элементом, объединяющим обе сюжетные линии «Aurora Borealis», является фигура Великой Матери — загадочной сущности, которая может быть и местом магической силы, и тайным культом, и древним хтоническим божеством, покоящимся в степях Скифии от начала времен. Максим Гах удачно использует эту таинственную фигуру как объединяющий фактор, придающий целостность сложному многослойному рассказу.

«Aurora Borealis» — амбициозный восьмисотстраничный роман, смело сочетающий альтернативную историю, киберпанк, темное эпично-героическое фэнтези, и детектив. Это тот случай, когда автор не просто экспериментирует с формой, а создает что-то принципиально новое для украинской литературы.

Также важно, что эта книга не вторична. Здесь нет ничего такого, что можно узнать из той или иной книги того или иного западного писателя. По крайней мере я не узнал.

Представьте себе мир, где Римская Империя не пришла в упадок, а эволюционировала в высокотехнологичную республику далекого будущего. Точнее сначала это была Империя, но потом была большая гражданская война, после которой она стала Республикой.

Максим Гах мастерски строит параллельную вселенную, где античность и киберпанк существуют не как противоречие, а как органическое продолжение одной цивилизационной линии. Читатель путешествует между двумя эпохами: 324 годом до нашей эры, где разворачивается Пелопоннесская война, и 2076 годом, где среди роботизированных машин, виртуального пространства и искусственных интеллектов все еще ощущается величие римского наследия.

Писатель создает не просто декорации для своей истории, а живой дышащий мир с собственной логикой развития. Его римский киберпанк не механическое сочетание античности и высоких технологий, а органическая эволюция цивилизации, сохранившей свои культурные корни, развивая при этом невероятные технологические возможности.

Летающие острова, виртуальные пространства и искусственные интеллекты сосуществуют с римскими традициями и постелинизмом, создавая уникальный антураж, которого я до сих пор не видел не только в украинской фантастике, но даже в мировой.

Автору также удалось создать реалистичных главных героев, проходящих полноценный путь развития. В начале книги они такие, а в конце уже совсем другие и это также правильно работает на сюжет. Аристей и Виктор объемные и понятные, они романтические и реалистичные, они немного странные и несовершенные. Они просто люди, которые живут и у читателя в этом нет никакого сомнения.

Также отмечу нотки произведений Хемингуэя и Ремарка, Стаута и Хемметта в сюжетной линии Виктора Эрфе. Его медитативно-детективная история напомнила мне именно эту прекрасную и странную смесь писателей и это, по моему мнению, прекрасно.

Стиль письма Максима Гаха заслуживает отдельного внимания. Его поэтический язык с яркими образами и живыми описаниями создает неповторимую атмосферу, которая захватывает с первых страниц. Несмотря на значительный объем книги, читается она легко и приятно, что однозначно является редким качеством для произведений такого масштаба. Автор умеет балансировать между детальностью мироздания и динамикой сюжета, не теряя читательского внимания даже в самых медленных эпизодах.

Я категорически не согласен с теми, кто говорит, что «Aurora Borealis» затянута и перенасыщена событиями. Как раз наоборот. Здесь все на своих местах, все как должно быть, история медленно развивается в заданном автором темпе и он не просто комфортный, а единственно возможный для такой эпической истории.

Издание «Aurora Borealis» от «Видавництва Жупанського» сделано качественно и имеет цветовой срез. У книги твердая минималистичная обложка, которая вообще не говорит о фантастической направленности произведения. Но ее дизайн мне в целом нравится.

А вот что не зашло, так это цветовой срез с блестками, которые были у меня буквально повсюду: на пальцах и руках, на лице, на одежде, на мебели и тому подобное. Пока оно все не слезло, а это заняло где-то под неделю, это для меня было не комфортно. Во всем остальном издание мне понравилось, у него замечательная желтоватая бумага и удобный для чтения шрифт. Есть ляссе и карта мира.